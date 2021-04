Un caso di variante indiana e uno di quella inglese ‘mutata’ in Friuli Venezia Giulia

TRIESTE – “Un marinaio trovato positivo alla variante indiana e una persona di origine argentina con la variante inglese in un’ulteriore mutazione del virus che potrebbe comportare il rischio di una riduzione della risposta immunitaria nei soggetti contagiati”. Sono gli ultimi due casi rilevati dalla rete di monitoraggio delle persone provenienti dall’estero, fa sapere in una nota il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che ha incontrato oggi i direttori generali e dei dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie regionali.

Il sistema di sorveglianza delle Aziende sta lavorando per tenere costantemente sotto controllo con i sequenziamenti la presenza di mutazioni del Covid sul territorio regionale, spiega Riccardi, evidenziando l’importanza del coinvolgimento delle comunità provenienti dai paesi focolaio, India e Bagladesh in particolare. E conclude riaffermando che “alle vaccinazioni in corso e all’allentamento delle restrizioni dovuto alla classificazione in zona gialla, non deve corrispondere un calo di attenzione a quelle che sono le basilari misure di prevenzione che i cittadini sono chiamati a rispettare”.

LEGGI ANCHE: Covid, Sileri: “Niente panico sulla variante indiana. Tra 15 giorni nuovo punto sulle riaperture”