“Il David di Michelangelo è pornografico”, la preside licenziata: “Non c’è niente di sbagliato nel corpo”

ROMA – Una preside è stata licenziata per aver mostrato le immagini del David di Michelangelo ai suoi allievi di prima media. Avviene negli USA, nella scuola Classical School di Tallahassee, in Florida, dove Hope Carrasquilla è stata costretta a dare le dimissioni dopo le polemiche di alcuni genitori al consiglio scolastico. Il caso ha fatto il giro del mondo. Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha contattato la preside, invitandola in città per offrirle un riconoscimento.

LA PRESIDE LICENZIATA PER IL DAVID DI MICHELANGELO: L’AMERICA È IPER-SESSUALIZZATA

Nel corso di una lezione di Storia dell’arte sul Rinascimento sono state mostrate le immagini di alcuni dei più grandi capolavori di Michelangelo, tra cui proprio il David. Venuti a conoscenza del fatto, tre genitori hanno espresso le loro rimostranze al consiglio scolastico, che l’ha convocata per comunicarle il licenziamento.

Secondo quanto raccontato da Carrasquilla al Corriere della Sera, la questione del David di Michelangelo non è un caso unico: “Si parla di evoluzione. Un altro genitore si lamentava per lo studio del riscaldamento globale…”, ha raccontato.

Per evitare polemiche, l’istituto ha stabilito che l’insegnante deve mandare una lettera di notifica ai genitori quando vengono trattati temi ‘controversi’. Ad esempio quando in quinta elementare, nella lezione di Scienze, si studia il ciclo vitale degli animali e la riproduzione umana. “Stavolta sono stata coinvolta perché l’insegnante d’arte mi ha chiesto se mandare la lettera”, ha spiegato la preside “ho detto di sì, l’ho mandato da chi se ne occupa e lì c’è stato l’intoppo, la lettera non è partita“. Da qui la polemica: “Una madre pensava che il David fosse pornografico. Altri due genitori erano dispiaciuti perché la lettera che avevamo mandato l’anno scorso per notificare che, quando studiamo il Rinascimento ci sono nudi artistici, quest’anno non era stata mandata”.

Il Classical School di Tallahassee è un istituto di studi classici legato all’Hillsdale College, noto college conservatore. “Mi addolora che succeda in una scuola di studi classici. In America abbiamo una società iper-sessualizzata. Ma gli studenti dovrebbero capire che non c’è niente di sbagliato nel corpo, niente di cui vergognarsi”.