Terremoto, forte scossa in Molise: magnitudo 4.6. Scuola chiuse

BOLOGNA – Una forte scossa di terremoto si è verificata nella notte in Molise: la terra ha tremato quando mancavano pochi minuti alla mezzanotte, per la precisione alle 23.52. L’epicentro è stato localizzato dall’Ingv (Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia) nella provincia di Campobasso, a due chilometri da Montagano, con ipocentro a una profondità di circa 23 chilometri. La città di Campobasso si trova circa 10 chilometri a sud dell’epicentro. La scossa è stata sentita anche a molti chilometri di distanza: l’hanno avvertita infatti anche cittadini che vivono in Puglia, Campania, Abruzzo e Lazio.. Una scossa di assestamento, di magnitudo 2.6, è stata avvertita alle 6.43.

Evento sismico del 28 marzo 2023, ML 4.6, Mw 4.6, in provincia di Campobasso https://t.co/dnx3UfSF15 — INGVterremoti (@INGVterremoti) March 28, 2023

Nella notte, nella zona di Campobasso centinaia di persone sono scese in strada e le chiamate hanno intasato il centralino dei Vigili del fuoco. La scossa è stata avvertita in modo più forte nei Comuni di Montagano, Ripalimosani, Matrice, Castellino, Civitacampomarano, Lucido. Al momento, però, stando a quanto riferito dalla Protezione civile e dai Vigili del fuoco, non sono stati segnalati danni a persone o cose. A Campobasso e in tutti i Comuni dell’epicentro oggi 29 marzo scuole e asili resteranno chiusi in via precauzionale.

🔴#Terremoto #Campobasso magnitudo 4.6 ore 23:52 del #28marzo registrato da @INGVterremoti. Dalle prime verifiche effettuate dalla nostra #SalaSituazioneItalia non risultano al momento feriti e danni

[#29marzo h 00:50] — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) March 28, 2023

#Terremoto magnitudo 4.6 ore 23:52 IT #28marzo registrato da @INGVterremoti nella zona di Montagano #Campobasso. Al momento NESSUNA richiesta di soccorso e segnalazione di danni è giunta alle sale operative dei #vigilidelfuoco [#29marzo 00:15] pic.twitter.com/jPbsH4NHBp — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 28, 2023