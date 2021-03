Vaccino, De Luca: “Priorità a operatori del comparto turistico-alberghiero”

NAPOLI – “Abbiamo deciso di dare priorità nelle prossime quattro settimane alla vaccinazione degli operatori del comparto turistico-alberghiero, avendo come obiettivo un punto di equilibrio tra esigenze sanitarie e rilancio dell’economia della nostra regione”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di un incontro avvenuto questa mattina con i sindaci dell’isola di Ischia per porre le basi di una ripartenza turistica sicura nelle isole del golfo di Napoli. Presenti anche gli assessori all’Istruzione, Lucia Fortini, e al Turismo, Felice Casucci, oltre ai primi cittadini Enzo Ferrandino di Ischia, Giovann Battista Castagna di Casamicciola Terme, Rosario Caruso di Serrara Fontana, Dionigi Gaudioso di Barano d’Ischia, Giacomo Pascale di Lacco Ameno e Francesco Del Deo, sindaco di Forio e presidente dell’associazione nazionale Comuni isole minori.



Nel corso della riunione è stata ribadita la necessità di “completare, al più presto, le vaccinazioni per le categorie prioritarie: over 80 e pazienti fragili così come previsto dal Piano vaccinale nazionale e regionale. Su questo punto – hanno spiegato da Palazzo Santa Lucia – il direttore del’Asl Napoli 2 Nord, Antonio D’amore, ha rassicurato spiegando che per Procida la campagna vaccinale per gli over 80 è arrivata alla conclusione. Resta da vaccinare, per l’isola di Ischia, solo una parte di non deambulanti che verranno gestiti a breve. Inoltre verranno inaugurati due hub vaccinali, uno ad Ischia e un altro a Forio, per aumentare le dosi somministrate giornalmente”.

Una volta terminate le categorie prioritarie, è stato concordato che, nel proseguimento della campagna vaccinale, bisognerà “coniugare le esigenze di tipo sanitario con quelle della ripartenza economica”.



De Luca ha quindi annunciato che sono già in programma, nei prossimi giorni, una serie di “incontri con le categorie e gli amministratori delle aree più interessate ai flussi turistico, le isole e le costiere. Abbiamo incontrato oggi i sindaci dei comuni dell’isola di Ischia e proseguiremo questi incontri nei prossimi giorni. L’obiettivo è poter rilanciare sul mercato mondiale le nostre mete turistiche libere dal Covid”.

In questa direzione, “l’incontro – ha spiegato la Regione Campania in una nota – è stata l’occasione per porre le basi, in coordinamento con le altre isole e le aree a turismo prevalente, di una importante campagna vaccinale che permetta alle perle del golfo di Napoli, della penisola sorrentina e della costiera amalfitana di presentarsi all’estero e ai turisti italiani come luoghi sicuri e Covid Safe. Vaccinare gli operatori e le strutture turistiche in massa potrebbe essere un elemento di ripartenza economica fondamentale a partire già dalla prossima estate”.