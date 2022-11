Apre a Roma ‘Christmas World’, il villaggio di Natale a Villa Borghese

ROMA – Un viaggio nello spazio e nel tempo tra installazioni scenografiche, market, giochi, spettacoli e luci di diversi Paesi del mondo: è ‘Christmas World’, il villaggio di Natale della Capitale che per questa nuova edizione arriva al Galoppatoio di Villa Borghese dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023.

30mila mq in cui vivere le atmosfere delle diverse città del mondo: Roma, Tokyo, New York, Berlino, Londra oltre all’immancabile Polo Nord, con la casa di Babbo Natale, ricreata da abili scenografi con un tocco di originalità. Basterà oltrepassare il portale d’ingresso per entrare a far parte di un film in cui tantissimi Elfi animano il villaggio, interagendo e coinvolgendo spettatori grandi e piccoli.

ATTRAZIONI E SPETTACOLI AL CHRISTMAS WORLD

Da attraversare è la ‘Holiday Street’, una via in cui si susseguono diverse ambientazioni dallo stile Pop legate al tema delle vacanze natalizie e dove, per la cosiddetta ‘photo opportunity’, concedersi uno scatto per i social media. Non manca l’area Safari, uno zoo luminoso abitato da animali realizzati con la sapiente tecnica delle lanterne di Zigong, in cui tutti i bambini, grazie a costumi e oggetti di scena da indossare, sperimenteranno un’avventura da perfetto esploratore. E ancora ecco la pista di pattinaggio, la toy factory e tantissimi show: dalle parate alle sfilate di majorettes, dai cori gospel agli spettacoli di danza, di magia fino a performers e acrobati anche su ghiaccio e molto altro ancora. Ogni giorno Babbo Natale attraverserà il villaggio in compagnia dei suoi elfi a bordo di un trenino per salutare tutti i bimbi del villaggio.

WORKSHOP E LABORATORI PER BAMBINE E BAMBINI

In programma anche workshop ludico-esperienziali dedicati ai più piccoli e ideati per inesgnare, divertendosi, i valori della filiera del cibo e della sostenibilità ambientale. L’intero evento, infatti, è ideato, pianificato e realizzato in modo da minimizzare l’impatto negativo sull’ambiente, razionalizzando i prodotti e l’energia investita, valorizzando il territorio che lo ospita e prevedendo un’attività di piantumazione per compensare l’emissione di CO2.

‘Christmas World’ è organizzato da Lux Eventi e gode del patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi di Roma Capitale.

COSTO DEI BIGLIETTI E APERTURE STRAORDINARIE

Il costo del biglietto intero è di 15 euro, bambine e bambini dai 4 ai 12 anni pagano 12,50 euro, stesso prezzo (a persona) per le famiglie di 4 persone. Gli over 65 pagano invece 12 euro. I biglietti sono in vendita su ticketone.

Christmas World è aperto anche il 24 dicembre dalle ore 10.00 alle 18.00, il 25 dicembre dalle 14.00 alle 20.00 e il 31 dicembre dalle 10.00 alle 18.00.

