Covid, in Italia ciclo vaccinale completato per l’84,5% delle persone. Boom di terze dosi

ROMA – “I numeri delle ultime ore sono molto incoraggianti per quanto riguarda le vaccinazioni, venerdì le terze dosi sono state 294.000, in assoluto il dato più alto da quando abbiamo iniziato questa nuova fase della campagna. E sono ottimista per la prossima settimana, quando apriremo anche ad altre fasce d’età”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla quinta edizione della Festa dell’Ottimismo, l’evento organizzato dal Foglio nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.

Oltre quello sulle terze dosi di vaccino “è interessante anche il dato relativo alle prime dosi: sempre nella giornata di venerdì ne abbiamo registrate 28.500, segno che le misure che abbiamo messo in campo hanno prodotto un ulteriore stimolo alla vaccinazione. Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale l’84,5% di persone“.

