Tg Politico Parlamentare, edizione del 28 ottobre 2022

COVID, MATTARELLA: “SERVE PRUDENZA, NON ABBASSARE LA GUARDIA”

Sul covid “serve prudenza”. È il monito lanciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata per la ricerca sul cancro. Il periodo più drammatico, sottolinea il Capo dello Stato, “è alle nostre spalle ma non possiamo cantare vittoria”. Mattarella chiede di non abbassare la guardia e di difendere vaccini e sanità pubblica. Ad ascoltarlo ci sono il premier Giorgia Meloni e il ministro della Salute Orazio Schillaci. Il governo in queste ore sta ammorbidendo le misure anti-Covid: saranno reintegrati i medici no vax e sarà sospeso il bollettino giornaliero sulla diffusione del covid. L’obbligo vaccinale in vigore per i sanitari, che scadrà il 31 dicembre, probabilmente non sarà riproposto.

INFLAZIONE RECORD, SFIORA IL 12% COME NELL’84

L’inflazione non si ferma più. Il tasso fa un balzo di tre punti e mezzo a ottobre e vola a +11,9% su base annua. Un aumento record che in Italia non si vedeva dal marzo del 1984. Con questi dati l’inflazione acquisita per tutto il 2022 è già all’8%. A risentire di più dei prezzi alle stelle sono le famiglie, soprattutto quelle meno abbienti. Il cosiddetto carrello della spesa, che si riferisce ai prodotti per la casa e la cura della persona, sfiora il 13%: un’altra accelerazione che ha precedenti addirittura nel 1983. La corsa dei prezzi, spiega l’Istituto nazionale di statistica, è dovuto alle tensioni sui beni energetici, che però poi si riflettono su quelli alimentari e più in generale su tutte le merci e i servizi. Il potere d’acquisto degli italiani è sempre più eroso da questa situazione: secondo l’Istat il divario tra la dinamica dei prezzi e i salari è pari a 6,6 punti percentuali.

PRIMARIE PD IL 12 MARZO

Quello del Partito democratico sarà un congresso aperto a tutti gli esterni. A dirlo il segretario dem Enrico Letta questa mattina durante la direzione del partito in cui ha anche indicato il 12 marzo come data utile per le primarie. Si potrà aderire fino all’ultimo momento utile e si potrà votare sia in presenza, nei circoli, sia online. Il segretario del Pd ha criticato le prime scelte del governo in particolare sul covid e sul contante. “Sono scelte improntate alla filosofia del liberi tutti”, ha detto. Duro l’attacco a Matteo Renzi accusato di essere la stampella del governo. I renziani hanno reagito accusandolo di essere stato lui stesso il regalo alla Meloni.

FDI VUOLE DIVENTARE ‘CONTENITORE’ DEL CENTRODESTRA

Fratelli d’Italia annuncia l’arrivo di Fabio De Lillo. Un passato con Forza Italia e Lega, l’ex assessore dell’Ambiente nella giunta Alemanno aderisce al partito di Giorgia Meloni. “È un momento meraviglioso ed emozionante- dice- che forse arriva con qualche anno di ritardo”. Ad accoglierlo, durante una conferenza stampa alla Camera, ci sono Fabio Rampelli e Massimo Milani, deputato e coordinatore del partito a Roma. “La nostra ambizione- spiega Milani- è far diventare Fratelli d’Italia il grande contenitore” di tutto il centrodestra. Il partito è pronto ad accogliere i delusi di Forza Italia e Lega. “Vogliamo rimettere in piedi un movimento conservatore”, spiega Rampelli.

