A Roma week-end di fuoco, dal G20 ai novax ecco tutte le manifestazioni

ROMA – Quello che attende Roma sarà un fine settimana “caldo” con una serie di proteste e manifestazioni in programma già da domani.

VENERDÌ

Si inizia con un flash mob, dalle 10 alle 11.30, in piazza Vittorio organizzato da Oxfam, Emergency e Amnesty international per denunciare la situazione di disuguaglianza di accesso ai vaccini nel mondo. Sempre venerdì al centro di Roma si ritroveranno i manifestanti di Fridays for future per urlare ai grandi della Terra di occuparsi dei cambiamenti climatici.

SABATO

Sabato alle 14.30 in piazza San Giovanni sarà il turno di chi protesta contro il “Governo Draghi e il Governo dei banchieri”, una manifestazione organizzata dal Partito Comunista di Marco Rizzo e varie associazioni fra cui: Gruppi Facebook “Contro la Fornero”, Spread.it e Patria Socialista. Sempre sabato, ma alle 15, i Cobas scenderanno in piazza per una manifestazione contro le politiche del G20. Sono attese circa 10 mila persone che da piazzale Ostiense raggiungeranno in corteo Circo Massimo. A queste si dovrebbero aggiungere anche i manifestanti ‘No Green Pass’ e ‘No Vax’. Previsto un grande spiegamento delle forze dell’ordine e dell’Esercito, già ampiamente impegnati all’Eur, che dovrebbero mettere in campo circa 6.500 fra uomini e donne.

