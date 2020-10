A Roma farmacie senza vaccini, Federfarma: “In attesa di 20mila dosi”

ROMA – A poco più di dieci giorni dall’inizio della vendita nelle farmacie, le dosi di vaccino antinfluenzale iniziano a scarseggiare. Da Montesacro ai Parioli, da San Lorenzo a Testaccio, dal Casilino all’Eur, sono tante le zone di Roma in cui i farmacisti chiedono ai cittadini di prenotarsi o riprovare a passare tra una decina di giorni. A chiarire la situazione all’agenzia Dire è il presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti: “Stiamo aspettando le 20mila dosi settimanali che ad oggi non sono ancora arrivate. Speriamo di averne notizia presto”.

Dal 16 ottobre, giorno in cui si è aperta la possibilità di acquisto dei vaccini antinfluenzali nelle farmacie di Roma e del Lazio, la vendita è stata inarrestabile. “Abbiamo avuto un ritmo pazzesco- sottolinea Cicconetti- La prima tranche di 20mila vaccini è andata via in quattro giorni, la seconda tranche addirittura in un giorno, perché erano quasi tutte prenotazioni. E’ probabile che accadrà lo stesso con la prossima, quando arriverà”.