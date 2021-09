Intercultura, 3 incontri online per docenti e dirigenti

ROMA – Intercultura ha in programma per ottobre tre incontri online gratuiti rivolti a dirigenti scolastici e docenti. Il tema degli incontri ruoterà intorno ad un quesito fondamentale: Come aprire la scuola italiana al mondo?. A questa domanda si dovrà rispondere con urgenza, considerato che l’ampliamento del percorso di internazionalizzazione della scuola e la mobilità degli studenti rientrano tra le priorità del ministero dell’Istruzione per il 2021. Tra gli obiettivi degli incontri figurano: lo scambio di buone pratiche e l’approfondimento su temi di cittadinanza democratica, dialogo interculturale e dimensione internazionale dell’educazione civica.

“A livello europeo da tempo si mette in evidenza la necessità di aprire la scuola al dialogo interculturale e di formare insegnanti competenti a proporlo, a gestirlo e a valutarlo all’interno di società sempre più multiculturali”, scrive in una nota Roberto Ruffino, Segretario Generale della Fondazione Intercultura. L’internazionalizzazione dell’educazione – per Intercultura – è tra le strade maestre per promuovere la cittadinanza globale delle giovani generazioni.



“Il progetto educativo proposto da Intercultura – in linea con gli obiettivi dell’educazione alla cittadinanza e dell’Agenda 2030 – è un investimento per il futuro dei giovani in un mondo sempre più interconnesso e nel quale è necessario saper interagire con chi è diverso da noi”, spiega Andrea Franzoi, Segretario Generale dell’Associazione Intercultura.



Durante il primo incontro, fissato per il 7 ottobre alle 15, sono previsti anche i saluti del ministero dell’istruzione. Attenzione particolare sarà dedicata alla relazione che intercorre tra educazione civica e mobilità studentesca (programma e iscrizioni sul sito www.scuoleinternazionali.org). A seguire, il 12 ottobre, sempre alle 15, il webinar, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Presidi (ANP), dal titolo ‘Internazionalizzazione e PTOF: teorie, politiche e buone pratiche’ (programma e iscrizioni sul sito www.intercultura.it). Per concludere, il 28 ottobre alle 15 si terrà l’incontro online ‘Competenze per una cultura della democrazia e internazionalizzazione della scuola’.



Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.intercultura.it.