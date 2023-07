Come apprendere velocemente

È impossibile pensare oggi a un apprendimento – rispetto a qualsiasi campo di studio – che non sia al tempo stesso veloce, agile e innovativo. La rapidità tanto del processo conoscitivo quanto della messa in pratica delle nuove competenze rappresenta una vera e propria priorità sia per il mercato del lavoro che per la crescita personale.

Che si tratti di un aggiornamento professionale o di una prima introduzione ad argomenti inediti, infatti, la formazione deve permettere di maturare conoscenze strutturate e abilità utili sul piano pratico, nel più breve tempo possibile. E questo è proprio ciò che assicura ai suoi utenti la formazione online offerta da www.corsi.it, garantendolo loro la possibilità di apprendere in maniera veloce, risparmiando quindi perdite di energie e risorse in lezioni obsolete, non più necessarie e tanto meno spendibili nel mondo del lavoro.

Non a caso, una delle iniziative proposte dalla piattaforma prevede che gli utenti possano usufruire, quotidianamente, di corsi organizzati sulla base di brevi lezioni, dalla durata massima di circa dieci minuti ciascuna. Lo scopo di questa modalità formativa è quello di mantenere un aggiornamento costante sull’attualità, soprattutto in termini di lavoro e impresa, affinando prima di tutto lo sguardo professionale, attraverso una chiave interpretativa sempre aggiornata, in grado di affinare le sensibilità imprenditoriali e le abilità professionali.

La qualità della formazione sulla piattaforma Corsi.it

Non è certo più una novità che uno dei vantaggi principali che contraddistinguono la formazione online sia per l’appunto la velocità e la maggiore accessibilità ai corsi messi a disposizione dalle varie piattaforme. La trasversalità contenutistica ed economica delle lezioni online è, ad oggi, lo strumento centrale attraverso cui moltissime persone si accingono ad ampliare il loro bagaglio professionale, in una modalità sempre più attiva e interpersonale. Ma, proprio per questo, è indispensabile che chi decide di intraprendere un percorso formativo su piattaforme digitali sappia scegliere consapevolmente a quale tra queste realtà rivolgersi, per evitare di acquistare pacchetti di lezioni incapaci di offrire una vera e propria preparazione.

Corsi.it eroga una formazione strutturata in molti ambiti professionali, che spaziano dal Business alla sana alimentazione, dal Copywriting alla fotografia, dall’utilizzo di Excel fino alle lezioni per Content creator e molti altri ancora. A segnare la differenza, la decisione di arricchire la specificità dei corsi tramite la presenza di docenti autorevoli, esperti e professionisti di settore, al cui attivo vantano anni di esperienza e collaborazioni con grandi brand, tra cui, solo per citarne alcuni Esselunga, Grom, Trussard ed Eminflex. Tutti i corsi sono dunque pensati e tenuti da docenti di alto livello, medici e psicologi, importanti autori e imprenditori di successo e, inoltre, rilasciano certificati riconosciuti dagli albi professionali di riferimento.

Oltre a rappresentare un valore aggiunto fondamentale per la preparazione degli utenti, queste figure sono funzionali a stimolare e porsi come modello da seguire, non semplicemente per essere emulate, quanto piuttosto per condividere l’attitudine che le ha mosse, le strategie di ideazione che le hanno ispirate e la conseguente messa in pratica delle loro intuizioni. L’ispirazione creativa è la ragione fondamentale che consente di scoprire orizzonti professionali che prima non si erano nemmeno valutati, o per cimentarsi in focus di specializzazione, che potrebbero apparire troppo difficoltosi o inaccessibili

Il catalogo di corsi di cui dispone attualmente la piattaforma conta più di 200 corsi, che riescono a coprire diversi livelli di formazione, da quelli base a quelli avanzati, così da soddisfare rispettivamente le esigenze di principianti o autodidatti fino ai più esperti o professionisti, che magari necessitano di certificati per l’accreditamento presso gli ordini di appartenenza.

Come apprendere velocemente grazie alla formazione online

Su Corsi.it, ogni contenuto formativo è pensato per fornire nel più breve tempo possibile una formazione completa e smart, capace, insomma, di essere immediatamente applicata sul piano pratico. Il supporto didattico delle lezioni è organizzato in maniera tale che sappia offrire all’utente la possibilità di mettersi alla prova e di gestire le competenze acquisite nel modo più creativo e personale possibile.

A tale proposito infatti, una delle formule formative adottate dalla piattaforma si avvale di pacchetti di corsi – come premesso nell’introduzione – che, susseguendosi in un’alternanza rapida e quotidiana attraverso lezioni di durata ridotta, si prestano perfettamente a soddisfare i criteri di una formazione aggiornata, pragmatica e costante, necessaria non soltanto sul lato individuale, ma per l’intero team di lavoro, qualora i pacchetti di corsi vengano acquistati da parte dell’azienda.

I risultati sono facilmente riscontrabili consultando il catalogo multidisciplinare messo a punto dalla piattaforma, avvalendosi delle competenze specifiche e delle esperienze dirette e verticali accumulate negli anni dalle varie figure professionali preposte all’elaborazione dei contenuti. A riscontrarne il valore didattico-formativo sono per lo più quei dirigenti di azienda che, decidendo di investire sulla preparazione del proprio team, scelgono il canale della formazione digitale per sviluppare la propensione dinamica e risolutiva rispetto alle sfide presentate dal mercato e per stimolare il processo creativo che caratterizza mission e vision di qualsiasi Brand o Corporate identity di successo.