VIDEO| ‘Blonde’, Ana de Armas mozzafiato nel ruolo di Marilyn Monroe nel primo trailer

ROMA – Ana de Armas è pronta a lasciare il pubblico senza fiato nei panni di Marilyn Monroe. Il primo trailer ufficiale mostra nuove immagini dell’attrice nel film ‘Blonde’, scritto e diretto da Andrew Dominik.

IL TRAILER

LA STORIA

Tratta dal bestseller di Joyce Carol Oates, la pellicola reinventa con audacia la vita di una delle icone più leggendarie di Hollywood. Dalla sua infanzia imprevedibile come Norma Jeane, attraverso l’ascesa alla fama e i legami sentimentali, Blonde mescola realtà e finzione per esplorare la sempre più vasta differenza tra l’immagine pubblica e quella privata dell’attrice. Il film vanta un cast straordinario: oltre de Armas, Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ed Evan Williams.”

ANA DE ARMAS: ABBIAMO L’OPPORTUNITÀ DI COMPRENDERE COSA SIGNIFICA ESSERE NORMA E MARILYN AL TEMPO STESSO

‘Blonde’ si sviluppa con i suoi sentimenti e le sue esperienze. Ci sono momenti in cui ci troviamo dentro il suo corpo e la sua mente e questo offre agli spettatori l’opportunità di comprendere cosa significasse essere Norma e Marilyn al tempo stesso”, ha dichiarato Ana De Armas a Netflix Queue.

‘Blonde’ sarà presentato in Concorso alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 31 agosto al 10 settembre al Lido. Dal 28 settembre su Netflix, il film è prodotto da Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tracey Landon e Scott Robertson, mentre il produttore esecutivo è Christina Oh.

IL POSTER

