Tg Musica, edizione del 28 luglio 2020

I CANOVA SI SCIOLGONO: L’ANNUNCIO DELLA BAND

I Canova si sono sciolti. “È stata una bellissima storia d’amore. Siamo cresciuti insieme passando anni meravigliosi, dai garage ai grandi palchi, dal nulla a tutto ed è stato perfetto così. Un motivo vero e proprio non c’è: ci vogliamo tanto bene ma adesso c’è bisogno di un cambiamento nelle nostre vite“”. In una lunga lettera la band indiepop, formata da Matteo Mobrici, Fabio Brando e Gabriele Prina, ha annunciato lo scioglimento del gruppo, formatosi a Milano nel 2013. Prima di scrivere la parola ‘fine’ al loro percorso, i Canova hanno promesso ai loro supporter che “dopo l’estate, uscirà un piccolo vinile speciale con gli ultimi quattro brani pubblicati quest’anno”;

BILLIE EILISH ANNUNCIA ‘MY FUTURE’

Billie Eilish torna con un nuovo singolo. Il 31 luglio esce ‘My Future’. Ad annunciarlo è stata la stessa artista con un post sui social. Il brano arriva dopo il successo di ‘No Time To Die’, una delle tracce della colonna sonora dell’ultimo film di 007 con Daniel Craig nel ruolo di James Bond. La cantante pluripremiata non ha ancora comunicato se l’inedito sarà contenuto nel prossimo album in studio, che segue il fortunato disco d’esordio del 2019 ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’;

JOVANOTTI CANTA ‘CARUSO’ PER ‘I LOVE MY RADIO’

In radio sono arrivate le due versioni di ‘Caruso’ interpretate da Jovanotti e registrate in esclusiva per ‘I Love My Radio’, il sondaggio lanciato da tutte le radio unite per votare la miglior canzone italiana di sempre. Il voto è aperto fino al 31 luglio sul sito dell’iniziativa. Una versione vede la collaborazione con la band di cumbia contemporanea Cacao Mental. L’altra, invece, nasce insieme a Paolo Buonvino che ne ha curato l’arrangiamento, l’orchestrazione e ha diretto gli archi dell’Orchestra Roma Sinfonietta. La cover di Lorenzo Cherubini arriva dopo ’50 Special’ di J-Ax, ‘La donna cannone’ di Gianna Nannini, ‘Una donna per amico’ di Eros Ramazzotti, ‘Non sono una signora’ di Giorgia e ‘Sei nell’anima’ dei Negramaro;

TAYLOR SWIFT, L’ALBUM ‘FOLKLORE’ È RECORD

Taylor Swift si conferma l’artista dei record e conquista le classifiche di tutto il mondo con il nuovo album ‘folklore’. Uscito venerdì 24 luglio, l’ottavo disco della cantautrice è riuscito a totalizzare in sole 24 ore dal lancio oltre 1.3 milioni di copie acquistate e ascoltate. Inoltre, con 80.6 milioni di stream su Spotify ‘folklore’ ha battuto il record di album di un’artista femminile più ascoltato sulla piattaforma, così come su Apple Music, con 35.47 milioni di stream. Al suo debutto, il progetto discografico si è piazzato al primo posto in oltre ottanta paesi su iTunes e, attualmente, dodici delle 16 tracce sono classificate nella Top 20 della Global Spotify Chart.