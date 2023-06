Hijack, thriller tra le nuvole: Idris Elba in azione per salvare un aereo  

ROMA – Adrenalina pura, scene mozzafiato e un travolgente Idris Elba tra le nuvole alle prese con il dirottamento di un volo Londra-Dubai. Una sola location, l’aereo, per sette episodi: sette come le ore del viaggio.

Su Apple TV+ è disponibile ‘Hijack’, serie thriller creata da George Kay e Jim Field Smithserie, e prodotta esecutivamente da Elba con la sua Green Door Pictures. Narrato in tempo reale, ‘Hijack’ è una storia ad alta tensione che segue il viaggio di un aereo dirottato verso Londra con le autorità di terra che tentano disperatamente di trovare una soluzione.

“La cosa più importante per noi è stata quella di avere uno show ambientato quasi esclusivamente all’interno di un aereo. E questo comporta due problemi: cercare di rendere la storia coinvolgente dal punto di vista drammatico per non farlo sembrare monotono e piatto e poi far sembrare che ci si trovi davvero in un aereo che si muove tra le nuvole”, ha raccontato Jim Field Smith, in occasione dell’incontro stampa virtuale.

Idris Elba interpreta Sam Nelson, un abile negoziatore che deve usare tutta la sua astuzia per cercare di salvare la vita dei passeggeri, ma la strategia ad alto rischio che vuole utilizzare potrebbe essere la sua rovina. “In un primo momento il suo scopo è tornare a casa dalla sua famiglia. Poi si rendere conto che non si tratta solo di lui ma di un aereo pieno di passeggeri da salvare”, ha dichiarato Idris Elba. “Credo che Sam non sia un eroe e nemmeno un combattete. Lui – ha continuato – è un uomo vulnerabile con il dono dell’empatia che per cercare di salvare l’aereo”. Questo è “un dramma minuto per minuto”, ha spiegato Elba. Infatti, non ci sono flashback o spiegazioni. Lo spettatore resta incollato alla poltrona non avendo la minima idea di cosa accadrà scena dopo scena.

Nel cast anche Archie Panjabi nei panni di Zahra Gahfoor, un’agente dell’antiterrorismo che si trova a terra quando l’aereo viene dirottato e diventa lei stessa parte delle indagini. Oltre a Elba e Panjabi, la serie è interpretata da Christine Adams, Max Beesley, Eve Myles, Neil Maskell, Jasper Britton, Harry Michell, Aimee Kelly, Mohamed Elsandel e Ben Miles.

Una serie difficile da girare: ci sono voluti oltre 100 giorni di riprese per le scene d’azione sull’aereo, un vero Airbus A330 diviso in tre segmenti per poter essere trasportato più facilmente. “È stata un’avventura davvero claustrofobica. Non è stato facile muoversi in spazi ristretti con la paura di essere colpito o di vedersi precipitare con l’aereo. Non ho mai vissuto niente del genere, vi assicuro che si tratta di uno show unico”, ha concluso Elba.