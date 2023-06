Tg Politico Parlamentare, edizione del 28 giugno 2023

MELONI ALLA CAMERA: AUMENTO TASSI BCE SEMPLICISTICO E DANNOSO

Alla vigilia della riunione del Consiglio europeo, la premier Giorgia Meloni critica le mosse della Banca centrale. Ieri la Bce, per bocca della presidente Christine Lagarde, ha anticipato la decisione di incrementare i tassi d’interesse. “Una ricetta semplicistica- sostiene la presidente del Consiglio- la cura rischia di essere più dannosa della malattia”. Meloni ritiene più utile concentrarsi sulle cause specifiche che scatenano l’inflazione, “proseguendo su misure di contenimento dei prezzi di energia e materie prime”. Sul Mes la premier prova a smorzare le polemiche interne, dice di “non aver cambiato idea” e ribadisce: “Ratificarlo ora non è nell’interesse dell’Italia”. Quanto ai migranti, dice ancora, “è una sfida europea che richiede una risposta europea”.



UCRAINA. DA PAPA FRANCESCO NUOVO APPELLO PER LA PACE

Nuovo appello per la pace in Ucraina di papa Francesco. Il pontefice nell’ultima udienza generale prima della consueta pausa estiva, ha fatto riferimento ai santi Pietro e Paolo, di cui domani si celebrerà la solennità. “Alla loro intercessione affidiamo la cara popolazione ucraina- ha detto- perché possa presto ritrovare la pace”. Intanto, c’è attesa per la missione del cardinale Matteo Maria Zuppi a Mosca. Il presidente della Cei si trova per conto del papa nella capitale russa, dove è stato ricevuto dal consigliere per la politica estera del Cremlino. Per ora nessuna conferma su un possibile incontro con il presidente Vladimir Putin o il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov.



ISTAT, L’INFLAZIONE RALLENTA A GIUGNO



Segnali di rallentamento per l’inflazione a giugno. I prezzi restano per la prima volta stabili rispetto al mese precedente: non succedeva da maggio 2021. Secondo le stime preliminari dell’Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione nulla su base mensile e un aumento del 6,4% su base annua. Segnali di frenata anche per il cosiddetto carrello della spesa: frena l’aumento dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona. Per l’Istat a giugno il rallentamento dei prezzi dei beni riflette l’andamento di quelli dei beni energetici, la cui variazione su base annua passa da +11,5% a +2,0%.



NUOVO CODICE DELLA STRADA, TUTTE LE REGOLE



Via libera del governo al nuovo codice della strada. Tolleranza zero per chi guida dopo aver assunto droghe, col cellulare in mano o contromano. In tutti e tre i casi verrà sospesa la patente. Stop che può arrivare fino a 30 anni in caso di recidiva. Stretta sulle due ruote: casco obbligatorio anche per i maggiorenni, targhe e assicurazione per tutti i monopattini. Regole sui sorpassi delle bici: bisognerà stare a un metro e mezzo di distanza. I neopatentati dovranno attendere tre anni per guidare “macchinoni” di grossa cilindrata. Il nuovo codice della strada dovrà ora essere esaminato e approvato dal Parlamento.