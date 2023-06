Migliori casino online per varietà dei palinsesti, reputazione e bonus per i giocatori italiani

Ti interessa sapere quali sono i migliori casino online però non sai da dove cominciare?

Non preoccuparti, ti veniamo in soccorso noi, con la lista dei top casino online. Troverai i casinò online sicuri più noti in Italia e li confronteremo per te, da alcuni punti di vista.

Ti anticipiamo che i risultati ci indicano come migliore in assoluto Jackpot City, un casinò online abbastanza giovane nel mercato italiano.

Tieni d’occhio anche gli altri brand che ti nomineremo, perché hanno tutti delle caratteristiche uniche, che potrebbero interessarti.

Senza ulteriore indugio, iniziamo con la recensione dei migliori casinò online legali d’Italia.

I migliori casinò online italiani

1. Jackpot City – miglior casinò online per i giocatori italiani

Pro:

Quasi 500 giochi in totale, tra slot machine e giochi da tavolo;

Bonus casinò fino a 1200€;

Metodi di pagamento sicuri e tracciabili;

Tornei e promo periodiche;

Licenza AAMS n. 15243.

Contro:

App solo per iOS.

Jackpot City è un nome che potrebbe non suonarti familiare, ed a ragione, perché è un casino online AAMS entrato in Italia nel 2022. Eppure, si tratta di un brand attivo dal 1998, che viene ogni anno premiato da un numero maggiore di utenti.

Tavoli e slot: 4.7/5

La selezione di giochi che Jackpot City ci propone, pone le sue fondamenta sulle slot machine.

Se ti vorrai iscrivere a questo casino online, potrai giocare ad oltre 400 titoli tra i migliori del settore. Nomi come Gonzo’s Quest, Starburst, e Book of Dead non mancano nel palinsesto di Jackpot City.

Nelle pagine dei tavoli da gioco potrai divertirti con i circa 100 tavoli diversi, ognuno con i suoi limiti di puntata e regole. Potrai sederti e giocare una mano di blackjack, o seguire la pallina sulla ruota della roulette.

Altre possibilità sono rappresentate dal baccarat, il Sic Bo e l’Andar Bahar.

Bonus di benvenuto: 5/5

Il bonus di benvenuto che offre Jackpot City è piuttosto ampio, e propone il 100% sul primo deposito fino a 400€ + 40 giri gratis. Ciò vale per i primi 3 depositi, per cui potrai ottenere fino a 1200€ e 120 free spin!

Potrai sbloccare il Fun Bonus con un rollover di 1x. Poi dovrai giocare con un requisito di puntata di 35x, e diventerà Real Bonus. Ciò vuol dire che, per prelevare, lo dovrai giocare per 1 ulteriore volta.

Prima ancora di depositare, infine, potrai ottenere anche un bonus senza deposito, quando verifichi la tua identità. Questo ammonta a 50 giri gratuiti.

Altre promo: 4.6/5

Oltre al bonus su menzionato, potrai anche avvalerti di altre promozioni, attive in diversi giorni della settimana.

Ad esempio, nel weekend il bonus ammonta al 50% dei depositi, ma sempre fino a 200€. Ci sono anche tantissime slot Drops & Wins con un montepremi totale da €500,000.

Metodi di pagamento: 4.7/5

Per movimentare il tuo conto di gioco, puoi far uso di uno dei seguenti strumenti finanziari:

Visa, Mastercard e Postepay

Paypal, Skrill e Neteller

Bonifico

Paysafecard, OnShop

Il minimo che puoi depositare, ma anche prelevare, è di 10€.

Il tempo di accredito necessita di un piccolo periodo di elaborazione, ma poi avverrà in 24-72 ore.

Voto finale: 5/5

Visita il sito e ottieni subito il bonus da 400€ di Jackpot City!

2. NetBet – migliore varietà tra i migliori casino online in Italia

Pro:

Palinsesto da oltre 1000 slot machine;

Circa 150 giochi da tavolo classici e live;

Welcome bonus fino a 210€;

100 free spins;

10€ senza deposito;

Licenza AAMS (ADM) n. 15015.

Contro:

App solo per le scommesse.

NetBet è un operatore nato nel 2008, e la azienda a cui fa capo questo casinò online è la BPG S.r.l. Di Roma. È riuscito ad entrare nella nostra lista di casino online sicuri, grazie ad una varietà di giochi invidiabile, di cui parleremo più avanti.

Tavoli e slot: 5/5

Lo abbiamo già evidenziato, NetBet ha un palinsesto molto vario e ben costruito.

Se ti iscriverai, potrai divertirti con più di 1000 slot machine, tra cui grandi successi come la serie di Book of Ra e Fowl Play Gold, la famosa slot gallina.

Se non sei ancora convinto, possiamo aggiungere che NetBet propone anche una lista di giochi da tavolo lunga oltre 150 tavoli. Questa quantità si riferisce alla totalità dei tavoli, ovvero quelli classici e quelli live.

Nella pagina di casinò live troverai anche dei tavoli gestiti da croupier di lingua italiana, per sentirti maggiormente a tuo agio.

Bonus di benvenuto: 4.6/5

Qualora volessi iscriverti a NetBet, avrai un bonus casinò molto interessante.

Se durante la registrazione inserisci l’apposito codice promozionale, avrai 10€ in bonus senza deposito. Dopodiché, otterrai il 100% fino a 600€ sul tuo primo versamento.

Infine, verificando il tuo conto di gioco, avrai anche 100 giri gratis.

L’intero importo, sotto forma di Fun Bonus ha un rollover di 45x, completato il quale diventa Real Bonus. Se vorrai prelevare, dovrai completare un altro rollover di 1x.

Altre promo: 4.6/5

Potrai trovare offerte giornaliere di volta in volta, per cui assicurati di entrare frequentemente sulla pagina delle promozioni alternative.

Al momento della redazione, ad esempio, c’è la possibilità di ottenere 30 free spins per Fruit Shop, se effettui un deposito inserendo il relativo codice promozionale.

Oppure, puoi richiedere un cashback di €10 sulle perdite nette riportate nel game show Crazy Time di Evolution.

Metodi di pagamento: 4.6/5

Se vuoi depositare, puoi affidarti a:

Visa e Mastercard, e prepagate Postepay

Paypal, Skrill e Neteller

Paysafecard

Bonifico

Il minimo che puoi versare, o prelevare è 10€.

Il tempo di accredito varia, tra 2-10 giorni lavorativi, in base alla metodologia usata.

Voto finale: 4.9/5

Richiedi subito i 10€ senza deposito di NetBet!

3. Betonic – miglior bonus benvenuto dei siti casinò online

Pro:

Bonus benvenuto casinò fino a 1000€;

20 free spin;

2000+ slot machine;

Servizio clienti con live chat.

Contro:

Casinò online non AAMS.

Betonic nacque nel 2021 a Curacao, nel mar dei Caraibi da opera del network di Bellona N.V., uno dei colossi del betting online caraibico.

Come già detto, si tratta di un operatore non AAMS, nonostante ciò, fa parte dei migliori casinò online sicuri. Ciò è possibile grazie ad un bonus di benvenuto davvero impareggiabile, di cui ti daremo i dettagli più avanti.

Tavoli e slot: 4.9/5

Il palinsesto di Betonic si fonda quasi interamente sulle slot machine, tanto da metterne in campo più di 2000.

Comunque sia, si tratta di un catalogo di oltre 3000 giochi in totale, per cui la somma di tavoli da gioco è presto fatta.

Potrai dunque divertirti con innumerevoli versioni di blackjack, tutte le varianti che ti vengono in mente di roulette, e tantissimi giochi live, tra cui quelli prodotti da Evolution Gaming, il vero ideatore di questa modalità.

Bonus di benvenuto: 5/5

Il bonus casinò che potrai avere su Betonic, se volessi iscriverti, si fa notare per essere al top tra i migliori casino online legali AAMS.

In particolare, potrai ottenere delle maggiorazioni sui tuoi primi 4 depositi:

Primo deposito 100% fino a 200€ + 20 free spin;

Secondo deposito 50% fino a 250€;

Terzo deposito 50% fino a 250€;

Quarto deposito 100% fino a 300€.

Potrai ottenere questi vantaggi inserendo gli appositi codici promozionali al momento del versamento.

Questa offerta ha un rollover di 25x.

Altre promo: 4.5/5

Tre promozioni secondarie, da segnalare solo una promo ricarica del 50%, fino a 200€. Anche questa offerta ha un rollover di 25x.

Per quelli che preferiscono le scommesse sportive, c’è anche la possibilità di ottenere un bonus benvenuto sport del 100% a €100.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Se vorrai effettuare un deposito, potrai scegliere tra:

Visa/Mastercard/Maestro

Neteller, Skrill

Bonifico Bancario

Paysafecard, ecoPayz

Sofort, AstroPay

CashtoCode

MiFinity

Potrai depositare un minimo di 10€, e prelevare un minimo di 10€.

L’accredito è piuttosto macchinoso, perché il periodo di valutazione è piuttosto elaborato.

Voto finale: 4.8/5

Scopri il fantastico bonus da 1000€ di Betonic!

4. PokerStars – migliori slot con jackpot tra i casinò online sicuri AAMS

Pro:

Bonus senza deposito;

550 free spin come bonus benvenuto;

Circa 1300 giochi, 1200+ slot machine;

Tavoli live in italiano ed in esclusiva;

Licenza ADM (ex AAMS) n. 15023.

Contro:

Poche promo secondarie.

PokerStars è un nome molto famoso, visto che è attivo dal 2001, e si attesta come uno dei casinò online affidabili più noti in Italia.

Ciò è dovuto a partnership importanti e alla presenza, in passato, di testimonial molto importanti, come Buffon e Shevchenko.

Riesce ad entrare nella nostra lista perché mette a tua disposizione un palinsesto sconfinato, con dei jackpot ricchissimi.

Tavoli e slot: 5/5

La selezione di giochi proposta da PokerStars è ciò che rende PokerStars migliore degli altri casino online italiani. Potrai perderti tra i quasi 1300 titoli a tua disposizione, la maggior parte dei quali sono slot machine.

Tra i tavoli da gioco, potrai divertirti con i classici da casinò, come la roulette ed i tavoli da blackjack, ma anche con parecchi tavoli di poker, gioco su cui, è evidente questo casino online è specializzato.

Nel casinò live avrai a portata di clic circa 60 prodotti tra i più grandi successi del settore. Particolarità come Mega Fire Blaze Roulette, Monopoly Big Baller Live, ma anche come la Quantum Roulette ed il Super Sic Bo.

Bonus di benvenuto: 4.7/5

Il bonus di benvenuto di PokerStars è parecchio divisivo. Se adori le slot machine, ad esempio, lo amerai. Al contrario, se ti piacessero di più i giochi da tavoli, lo odierai.

Infatti, PokerStars mette in campo 50 giri gratis come bonus senza deposito, quando convalidi il tuo conto.

Poi potrai avere fino a 500 free spins:

100 con un deposito tra 10€ e 24,99€;

250 se versi tra 25€ e 49,99€;

500 se depositi 50€ o più.

Il rollover si basa sui punti, assegnati in base al tuo volume di scommesse. Dovrai guadagnare 1 punto per ogni €1 di bonus ricevuto, e tutti i giochi del casinò valgono al 100%.

Altre promo: 4.4/5

Potrai anche ottenere fino a 100 free spin, grazie ad “Odissea negli Spin”, Potrai ottenere 20 giri gratis per ogni 50€ che giochi alle slot.

Con “Apollo Cashback”, invece, avrai indietro il 20% delle perdite nette, effettuando almeno 100 spin su un qualunque gioco.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Qualora volessi prelevare o depositare, potrai scegliere tra uno dei seguenti strumenti finanziari:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

PayPal, Skrill, Neteller

Paysafecard, Neosurf

Bonifico bancario

Ricarica Cash PokerStars.it

Apple Pay

Rapid Transfer

Potrai depositare un minimo di 10€, e prelevare la stessa cifra minima.

Il tempo di accredito varia in base allo strumento scelto.

Voto finale: 4.7/5

Prova tutte le tue slot preferite con i 550 giri gratuiti di PokerStars!

5. William Hill – tavoli live al top tra i migliori siti di casinò online

Pro:

100+ tavoli live di qualità;

Roulette live in lingua italiana;

Bonus di benvenuto 100% fino a 1000€ + 20€ + 200 giri gratis;

Licenza AAMS n. 15038.

Contro:

Layout poco intuitivo.

Nato nel 1934, William Hill si attesta come uno dei più famosi casinò AAMS.

La sua grande esperienza lo rende perfetto per tutti i giocatori inesperti, e timori di essere truffati, rinfrancati anche dalla grande reputazione di questo casinò.

Nel corso degli anni ha rafforzato la sua offerta, ed è sempre stato al passo coi tempi.

Tavoli e slot: 4.5/5

Il palinsesto che ci mostra William Hill è molto buono, anche se non è particolarmente ricco di opzioni.

Potrai scegliere, infatti, tra circa 400 slot machine prodotte dai più grandi software developer del settore. Nomi come Pragmatic Play ed Evolution sono i benvenuti nel catalogo di questo casinò online.

Potrai provare tante slot di temi diversi, dalle classiche da bar a slot machine a tema avventura. Avrai la possibilità di giocare a slot con un layout classico 5×3, oppure con griglie particolari, con simboli a tema, colori sgargianti ed effetti sonori accurati.

Ciò che davvero ci stupisce, però è la presenza di più di 100 tavoli di casinò live, il fiore all’occhiello del bouquet di questo casino online.

Difatti, potrai provare l’esperienza immersiva di tanti tavoli diversi, alcuni dei quali anche gestiti in italiano.

Bonus di benvenuto: 4.8/5

Il bonus di benvenuto offerto da William Hill consta di diversi scaglioni, ed ha 3 parti.

Innanzitutto, se convalidi il tuo conto entro 96 ore dalla registrazione, avrai 200 free spins senza deposito.

Quando depositi, poi, puoi avere:

Il 25% in più, fino a 10€ se depositi tra 10€ e 39€;

Il 100% in più, fino a 300€, per depositi tra 40€ e 99€;

Il 100% in più, fino a 1000€, se depositi 1000€ e più.

Se entro 96 ore dalla registrazione effettui uno spin su un gioco Playtech, avrai anche 20€ in Game Bonus.

Dai termini e condizioni apprendiamo che la cifra promozionale va riscattata con un rollover di 35x. Se vorrai prelevare, lo dovrai giocare 1 ulteriore volta.

Altre promo: 4.5/5

Ci sono poche offerte secondarie, qualora volessi andare oltre il bonus di benvenuto casinò.

Se, però, ti piace giocare alle roulette live di Evolution Gaming, avrai la possibilità di ottenere il 50% di cashback sulle perdite che riporti su questi particolari tavoli.

Inoltre, puoi avvalerti della promo “Settimana Esplosiva”. PIù giochi, più vinci. Giocando 10€, infatti, puoi ottenere 5 giri gratis. Con altri 20€, otterrai ulteriori 10 free spins. Il premio finale di questa scalata è di 50€ cash.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Per tutti i tuoi depositi ed i prelievi che vorrai effettuare su William Hill, potrai scegliere tra:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay, Diners Club

PayPal, Skrill, Neteller

Bonifico bancario

ePay, Paysafecard

Potrai depositare un minimo di 10€, ma il prelievo minimo è di solo 5€.

Il tempo di accredito subisce un rallentamento per via del periodo di valutazione che si prende l’operatore, ma poi l’accredito sarà fatto tra 1 e 5 giorni lavorativi, in base alla metodologia scelta.

Voto finale: 4.6/5

Siediti ad un tavolo live con il bonus da 1020€ di William Hill!

Fattori di valutazione dei migliori casino online in italia

Tavoli e slot machine

Abbiamo valutato i casino online AAMS per il palinsesto che offrono a chi decidesse di iscriversi. Una buona selezione di giochi non può esimersi dal disporre di un ottimo numero di slot e tante varianti dei principali giochi da tavolo.

Bonus di benvenuto e altre promozioni

I giocatori italiani vanno sempre a caccia di ottime offerte, in modo tale da poter giocare di più, con depositi di importo minore. Per cui, abbiamo dato la precedenza a quei casino online in Italia che offrono promozioni di importi rilevanti e corposi, e con dei termini e condizioni equi.

Metodi di pagamento

Se vuoi movimentare il tuo conto di gioco, devi poter disporre degli strumenti giusti. Per questo abbiamo visto con favore i casinò online AAMS che accettano pagamenti con una vasta gamma di metodologie di pagamento.

Altri fattori

In questa categoria facciamo rientrare tutti quegli elementi di secondo piano che hanno contribuito alla formazione del voto finale. Cose come il servizio di assistenza clienti, il layout grafico scelto da questi siti di casinò online italiani.

Come mai Jackpot City è il miglior casinò online in Italia?

Tra i top casinò online, al primo posto abbiamo selezionato Jackpot City per alcuni buoni motivi.

Vediamo le principali motivazioni:

Offre un bonus di benvenuto davvero ricco, che ti regala una maggiorazione dei primi 3 depositi. Potrai ottenere fino a 1200€ e 120 free spins;

Ha una reputazione molto importante, a livello internazionale, ed infatti molti giocatori lo premiano, confrontandolo con altri casinò online sicuri;

Ha una assistenza clienti molto efficiente, ed attiva 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Essendo dotato di una licenza della Agenzia Dogane e Monopoli, è a pieno titolo uno dei casinò online AAMS (ADM). Ha, infatti, la licenza AAMS numero 15243.

Perché scegliere uno dei top siti casinò online italiani nominati?

I casinò online AAMS (ADM) citati hanno delle promozioni incredibili, cosa del tutto assente nei casinò fisici;

Hanno dei palinsesti molto estesi, per cui puoi saltare da un gioco ad un altro nello spazio di pochi click;

Hanno delle connessioni crittografate, e ciò li rende dei casino online legali e sicuri in Italia e all’estero;

Hanno dei servizi clienti molto importanti, e attivi 24/7.

Domande frequenti sui migliori casino online sicuri in Italia

Cos’è una licenza AAMS?

La licenza AAMS è l’autorizzazione ad offrire possibilità di scommessa a distanza in Italia. Un tempo veniva rilasciata da un ente governativo italiano chiamato AAMS, che a seguito di una riforma è stato accorpato all’ADM, Agenzia Dogane e Monopoli di Stato.

Chi vuole offrire un casino online deve richiederla alla ADM. Quest’ultima effettuerà dei controlli molto rigidi sulla tenuta finanziaria, sulla trasparenza, e sulla sicurezza offerta dalle aziende richiedenti.

Quali sono i migliori bonus senza deposito?

Tra i migliori casino online, i bonus senza deposito più interessanti sono senza dubbio quello di NetBet e quello di PokerStars. NetBet mette in campo 10€ gratis senza deposito, ti basterà inserire l’apposito codice promozionale.

PokerStars, invece, ti regala 50 free spins, che potrai avere alla convalida del tuo conto di gioco.

Come faccio a sapere quali sono i casino online sicuri?

Se vuoi sapere chi è che rientra nella categoria dei casino online sicuri, puoi fare affidamento su due elementi. Il primo è il possesso di una licenza AAMS (oggi ADM). Come già detto, l’ADM testa rigorosamente la sicurezza di chi richiede una licenza AAMS.

Se un casino online ha la licenza e mostra i loghi dell’ADM, non hai nulla da temere, si tratta di uno dei molti casinò sicuri.

Comparazione tra i 5 migliori casino online italiani

Jackpot City: il bonus di benvenuto previsto è una maggiorazione dei primi 3 deposito. Potrai ottenere fino a 1200€ più 120 giri gratuiti. Da segnalare un interessante palinsesto, non eccessivamente esteso, ma di grande qualità.

NetBet: il bonus di benvenuto propone fino a 610€, in totale, e 100 free spins. Entra in classifica per la grandissima varietà del suo palinsesto, che spazia dalle slot retro alla frutta, ad un casinò live molto avanzato, con tante possibilità e molto divertimento.

Betonic: ci offre un bonus benvenuto casino sui primi 4 depositi, che può arrivare fino a 1000€. A ciò verranno aggiunti 20 giri gratuiti, che potrai utilizzare su Tiger’s Claw. Il palinsesto è molto ampio, parliamo di circa 2000 giochi in totale, ma la qualità non è eccelsa con gli altri casino online.

PokerStars: potrai divertirti con le slot, grazie al bonus benvenuto offerto da PokerStars. Questo ammonta, in totale, a 550 giri gratis, che potrai utilizzare su molte slot machine. Il catalogo di giochi è molto vasto, perché comprende più di 2000 titoli.

William Hill: potrai sfruttare un bonus benvenuto casino che può arrivare a 1000€, in diversi scaglioni. Potrai ottenere anche 20€ in Game Bonus e 200 free spins come bonus senza deposito. Potrai sfruttarli su una selezione di giochi davvero buona, che mette in campo ben oltre i 100 tavoli live.

Creare un conto di gioco in uno dei migliori casinò online in Italia

Potresti, ora, volerti cimentare in uno dei fantastici giochi di cui abbiamo tessuto le lodi.

Se così fosse, per farlo devi prima creare un conto di gioco su uno dei siti di casinò che ti abbiamo proposto.

Ti lasciamo una piccola guida che prende spunto al form di Jackpot City, il nostro #1 dei migliori casino online.

Step 1: Accedi al portale del casinò scelto

Entra sul sito di Jackpot City;

Clicca su “Registrati”, che troverai in alto a destra;

Scrivi il codice fiscale, o fallo generare automaticamente in seguito.

Step 2: Dati anagrafici e personali

Digita nome, cognome, data e luogo di nascita;

Conferma il codice fiscale;

Inserisci la tua mail ed il tuo numero di telefono;

Crea username e password del tuo conto;

Prendi visione delle varie informative su termini e condizioni, privacy e contratto di gioco;

Decidi se le accetti, e clicca su “Registrati”.

Step 3: Login e deposito

Conferma l’account e torna sul sito;

Accedi con i dati appena creati;

Vai alla cassa e fai il primo deposito.

Sei intenzionato a giocare ad uno dei migliori casino online?

Qualora volessi giocare ad uno dei migliori casino online, ti ricordiamo che i risultati delle nostre analisi mettono al primo posto Jackpot City.

Ciò è possibile per il suo pacchetto di benvenuto molto ricco, che ha termini e condizioni eque, ma anche per un palinsesto interessante.

Qualsiasi sito dovessi scegliere, gioca in maniera responsabile, e non puntare più di quanto puoi permetterti!

Post simili: Top Casinò Non AAMS

L’informazione su questo sito è solamente per scopi di intrattenimento.