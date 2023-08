Migliori siti slot online in Italia valutati per bonus, giochi, e reputazione

Sei interessato alle slot machine, ma non sai dove giocare, tra tutti i siti slot online disponibili?

Niente paura, la tua ricerca è finita! Grazie a questo articolo potrai scoprire tutti i migliori siti slot online d’Italia.

Dopo un’attenta valutazione, il migliore sito slot in assoluto ci sembra Jackpot City, perché ha un ottimo bonus di benvenuto ed un palinsesto di giochi molto interessante.

Non limitarti alla prima posizione, perché anche tutti gli altri hanno qualcosa da offrirti, chi un catalogo molto profondo, chi promozioni irrinunciabili.

Sei pronto a scoprire i migliori siti per giocare alle slot online? Continua a leggere!

Top siti slot online

Questa è la top 10. Andremo, qui di seguito, ad una scoperta più approfondita dei primi 5 casinò online con slot machine.

1. Jackpot City (Book of Dead) – Migliore sito slot online in Italia

Pro:

Welcome bonus 100% 3 depositi, fino a 1.200€;

600+ slot;

50 free spins alla registrazione;

Solo software developer di alto livello;

Licenza ADM (ex AAMS) 15243.

Contro:

Layout della piattaforma da modernizzare;

Poche slot con jackpot.

Lo abbiamo già detto, al primo posto ci abbiamo messo Jackpot City. Si tratta di un operatore di recente introduzione, ed in questo senso rientra tra i nuovi casinò online in Italia.

Infatti, è entrato nel nostro mercato nel 2022, pur essendo attivo dal 1998, a livello globale. Siede in prima posizione per via di una offerta di benvenuto molto ricco e duraturo, ed ha un palinsesto di alto livello.

Catalogo slot online: 5/5

Addentrandoci nel palinsesto di Jackpot City, scopriamo che è ben fornito di slot online di alto livello.

Tra queste ci piace far notare che la migliore slot online presente nel catalogo è Book of Dead. Si tratta di una slot online a tema Antico Egitto, erede di un filone molto importante.

I suoi simboli sono l’esploratore, simbolo wild, la tomba, simbolo scatter, il faraone, Ra ed Anubi. A questi si aggiungono le figure delle carte.

Questa slot machine, poi, ha un RTP (return to player) di 96,6% circa, a cui associa una volatilità alta. Ciò significa che le vincite saranno di importi maggiori, ma meno frequenti.

Il design della slot online è fatto da una classica griglia 5×3, ha 10 linee di pagamento e la puntata minima è di 0,01€.

Infine, Jackpot City ti dà la possibilità di provare ogni titolo presente nel suo palinsesto, grazie alla versione demo, o giocare alle slot online con soldi veri.

Welcome bonus: 5/5

Creando un conto di gioco sul portale di Jackpot City, avrai a disposizione un welcome bonus molto gustoso.

Non appena convalidi il tuo conto di gioco otterrai 50 free spins senza deposito.

Quando depositi, poi, puoi avere il 100% in più sul versamento, fino a 400€, ed anche 40 giri gratis. Tale offerta vale sui primi 3 versamenti, per un totale di 1.200€ e 120 free spin.

Dovrai sbloccare ogni singola tranche della promozione con un requisito di puntata di 1x. Ogni porzione ha poi un rollover standard di 35x. In seguito al completamento dello stesso, potrai prelevare tutto ciò che vorrai.

Altre promo: 4.9/5

Dopo aver goduto dell’ottimo welcome bonus, potrai accedere alle promozioni riservate a tutti gli altri utenti.

Ad esempio, hai sempre a disposizione una maggiorazione sui depositi. Se versi dal lunedì al mercoledì avrai il 50% in più, fino a 200€. Depositando dal venerdì alla domenica, otterrai ancora il 50% in più fino a 200€.

Il giovedì ha invece una promo tutta sua, ovvero “Free Spin Thursday”, grazie alla quale potrai ottenere 40 free spins se depositi almeno 15€.

Puoi riscattare questo premio per 3 volte, per un totale di 20 giri gratis.

Modalità di pagamento: 4.9/5

Se volessi depositare o prelevare su Jackpot City, potrai usare:

Visa, Mastercard, e Postepay

Paysafecard, OnShop

Paypal, Skrill e Neteller

Bonifici

Potrai depositare un minimo di 10€ e prelevare un minimo di 10€.

L’accredito avverrà in 24-72 ore lavorative, a seconda dello strumento finanziario che scegli di usare.

Valutazione finale: 5/5

Valutazione finale: 5/5

2. NetBet (Gonzo’s Quest) – migliore palinsesto tra migliori siti slot online in Italia

Pro:

Oltre 1.000 slot online;

Bonus su 3 depositi, fino a 600€;

10€ gratis con codice promo;

200 free spin alla verifica conto di gioco;

Licenza AAMS (ADM) numero 15015.

Contro:

No app casinò;

Home page troppo piena.

In seconda posizione c’è NetBet, un casinò online lanciato in italia nel 2008. Ad oggi l’azienda che gestisce questo sito con slot online ha sede al centro di Roma.

Lo abbiamo messo in questa posizione perché, al pari di altri siti slot online AAMS, ha un palinsesto davvero eccezionale, profondo e di qualità.

Catalogo slot online: 5/5

Il bouquet di NetBet comprende oltre 1.000 prodotti, di alta qualità, prodotti da software developer come Pragmatic Play, NetEnt, Play’n Go e molti altri.

La slot online che ci piace rimarcare, nel palinsesto di questo casinò online, è Gonzo’s Quest, una popolare slot online a tema avventura. L’ambientazione è il Centro America, ed il protagonista è un conquistador che parte alla ricerca di El Dorado.

I simboli di questa slot online sono le maschere di pietra tipiche della cultura mesoamericana in epoca pre-colombiana.

Il return to player di questo prodotto è 96,5%, una percentuale abbastanza alta, mentre la volatilità è bassa. I giri vincenti saranno dunque meno rari, ma l’importo delle vincite non sarà molto alto.

Il layout della slot online è un classico, a 5 rulli e 3 righe, che compongono 10 linee di pagamento. La puntata minima è 0,01€.

Purtroppo, su NetBet, non hai la possibilità di giocare gratis senza conto, potendo solo giocare alle slot online con soldi veri.

Welcome bonus: 4.9/5

Se volessi iscriverti a NetBet, potrai beneficiare di una offerta di benvenuto che mette a disposizione:

10€ gratis in bonus senza deposito, se inserisci l’apposito codice promo;

100% sui primi 3 depositi, fino a 600€ (al massimo 200€ per versamento);

200 giri gratuiti quando verifichi il tuo account.

Le 3 tranche da 200€ hanno un rollover di 45x, e saranno convertite in Bonus Reale. Se vorrai prelevare, dovrai completare un ulteriore requisito di puntata di 1x.

Altre promo: 4.8/5

Se volessi continuare a giocare gratis alle slot machine, potrai sfruttare la promo “Fino a 25 Giri Gratuiti”.

NetBet, infatti ti regala un numero casuale di giri gratis quando effettui una ricarica con un preciso codice promo, presente sul sito stesso. Potrai utilizzare questi free spins sulla slot online coinvolta nella promozione.

Inoltre, potrebbero essere disponibili, di volta in volta, delle promo giornaliere, o settimanali o periodiche. Ad esempio, al momento della redazione, puoi ottenere 5€ in Fun Bonus se giochi almeno 10€ sulle slot online Fazi Fruity Joker Hot e Golden Crown.

Modalità di pagamento: 4.8/5

Per tutti i tuoi depositi e prelievi, potrai utilizzare i servigi di:

Visa, Mastercard, e Postepay

Paypal, Skrill e Neteller

Bonifici bancari

Paysafecard

Deposito minimo e prelievo minimo ammontano entrambi a 10€.

L’accredito avverrà in 2-10 giorni lavorativi. Il periodo comprende il tempo di accettazione del prelievo, e dipende dallo strumento utilizzato.

Valutazione finale: 4.9/5

Valutazione finale: 4.9/5

3. Bwin (Age of the Gods) – Più grande lista di promozioni tra tutti i top siti slot online

Pro:

1.000+ prodotti nel palinsesto;

Bonus primo deposito, fino a 200€;

50 giri gratis;

Ottime promo alternative;

Licenza AAMS (ADM) n. 15026.

Contro:

Piattaforma grafica dai colori troppo;

Palinsesto alternativo da migliorare.

Chiude il nostro podio Bwin, grande operatore austriaco. Fu fondato a Vienna nel 1997, ed è entrato nel mercato italiano nel 2007, tramite l’acquisto di un altro operatore.

Da allora ha la concessione dell’ADM, ed offre tante buone promozioni a tutti coloro che vogliono iscriversi.

Entra in classifica proprio per delle ottime promo slot machine.

Catalogo slot online: 4.8/5

Il palinsesto di Bwin comprende oltre 1.000 titoli di tutti i tipi e di tantissimi temi. La top slot machine che vorremmo sottolineare, è più che altro una saga intera, quella di Age of the Gods.

Nel palinsesto di questo casinò online, infatti, a tale saga è riservata una categoria tutta sua, che comprende ben 25 titoli.

Il tema di queste slot, come facilmente intuibile, è mitologico, e protagoniste sono le divinità, sempre diverse per ogni prodotto. Si va da quelle della mitologia greca, trend che prende diversi titoli, alle divinità della mitologia norrena.

La capostipite è denominata solo “Age of the Gods”, ed ha per simboli gli dei dell’Olimpo, ovvero Zeus, Poseidone, Atena, Afrodite ed Ercole.

Si tratta di una slot machine classica, che ha 5 rulli e 3 right, per un totale di 20 linee di pagamento. La puntata minima è 0,20€. L’RTP è 96,14%, e la volatilità è media. Le slot online migliori di questa saga hanno diverse funzioni speciali e giochi bonus.

La slot ha anche 4 jackpot progressivi. Purtroppo, però, potrai solamente giocare a questa slot online con soldi veri.

Welcome bonus: 4.6/5

Se effettuerai la registrazione a Bwin, potrai beneficiare dei vantaggi del suo pacchetto di benvenuto.

Questo ti mette a disposizione il 100% del primo versamento fino a 200€. Questo casinò online ti regala anche 50 giri gratuiti, che potrai utilizzare su Book of Ra Deluxe, popolare slot online a tema Antico Egitto.

L’importo promozionale verrà rilasciato e reso prelevabile a seguito del completamento di un rollover di 35x. Le potenziali vincite che potresti ottenere tramite i free spin hanno invece un requisito di puntata di 30x.

Altre promo: 4.9/5

Su Bwin potrai anche partecipare a tanti ottimi tornei tra utenti. Questi ti potrebbero portare grandissime vincite, e la notorietà tra tutti gli altri utenti di Bwin.

Ad esempio, ogni giorno ci sono delle slot race, su particolari slot machine. Tutti i partecipanti hanno a disposizione un tot di giri gratis (100, 200 e 500), ed un tempo limite da giocare sulla slot online oggetto della gara.

Più vinci, più scali la classifica. A fine gara un certo numero di posizioni della classifica riceveranno dei premi.

Modalità di pagamento: 4.8/5

Se vuoi movimentare il tuo conto di gioco su Bwin, tale operatore accetta pagamenti effettuati tramite.

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

PayPal, Skrill

Bonifico

Trustly, Apple Pay, PromoCode

ePay, Paysafecard

Il deposito minimo, così come il prelievo minimo, ammonta a 10€.

Il tempo di accredito è di 3-5 giorni, comprensivi del normale e necessario periodo di elaborazione della richiesta.

Valutazione finale: 4.8/5

Valutazione finale: 4.8/5

4. PokerStars (Fowl Play Gold): Giocare alle slot online in Italia con welcome bonus top

Pro:

Fino a 500 free spin con codice bonus italiano;

50 giri gratis alla verifica del conto;

Oltre 1.500 slot machine online;

Licenza ADM (AAMS) numero 15023.

Contro:

Niente app per casinò e slot online;

Pochi giochi da tavolo.

A PokerStars va solo la medaglia di legno. Tale casinò online ha una licenza ADM da tanto tempo, ed infatti è attivo dal 2001.

Nacque come poker room, ma ha velocemente ampliato il proprio palinsesto, aggiungendo anche le sezioni con le slot machine ed i giochi classici da tavolo.

Entra in lista perché ha pensato ad una promozione per le slot machine davvero eccezionale, esclusiva per i giocatori italiani.

Catalogo slot online: 4.8/5

Nel palinsesto di PokerStars potrai giocare ad oltre 1.500 slot machine, dai fornitori più apprezzati del mondo, come NetEnt, Play’n Go ed Evolution Gaming.

La slot che preferiamo, nell’ambito del catalogo di PokerStars è Fowl Play Gold, la più famosa, nonché originale, slot gallina.

Si tratta di una slot machine a tema bucolico, i cui principali simboli sono l’uovo d’oro, il gallo, il lupo ed il pulcino. La gallina fa da simbolo scatter, e quando ne compaiono 3 partirà il livello bonus. Oltre a questa, tale slot online non ha altre funzioni speciali o giochi bonus.

Tale macchinetta ha un layout a 5 rulli e 3 righe, 10 linee di pagamento, un RTP del 91% ed una volatilità media. Le eventuali vincite saranno dunque di importo medio, e mediamente frequenti. Potrai puntare un minimo di 0,25€.

Non potrai provare le slot machine in modalità demo, ma solo giocare alle slot online con soldi veri.

Welcome bonus: 5/5

Veniamo ora al punto forte di PokerStars, il bonus di benvenuto riservato ai giocatori italiani.

Se ti iscriverai a questo casinò con slot online, potrai avere, in primis, 50 giri gratis quando convalidi il tuo conto di gioco.

Inoltre, inserendo l’apposito codice promozionale quando effettui il tuo primo deposito, potrai avere:

Se depositi almeno 20€, 200 free spin;

Versando almeno 30€, 300 giri gratis;

Con una ricarica di almeno 50€, 500 giri gratuiti.

Ogni free spin ha un valore di 0,10€.

Dai termini e condizioni del bonus, scopriamo un requisito di puntata abbastanza curioso, basato sui punti bonus.

Dovrai guadagnare 1 punto bonus per ogni 1€ senza deposito ricevuto, e 2 punti bonus per ogni 1€ ricevuto in funzione della prima ricarica effettuata.

Altre promo: 4.5/5

PokerStars ti promette anche altri bonus che danno free spin.

Grazie ad “Odissea negli Spin”, potrai ottenere 20 giri gratis ogni 50€ che giochi alle slot online, per un totale di 100 free spin ogni domenica.

Dovrai guadagnare 0,5 punti bonus per ogni 1€ ricevuto in questo modo. I free spin valgono sempre 0,10€.

Modalità di pagamento: 4.5/5

Se vorrai depositare o prelevare, du PokerStars potrai farlo tramite:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

Ricarica Cash PokerStars.it

Rapid Transfer, bonifici

PayPal, Skrill, Neteller

Paysafecard, Neosurf

Apple Pay

Potrai depositare e prelevare un minimo di 10€.

Il tempo di accredito dipende dallo strumento finanziario di cui ti servi, e può andare da 3 a 10 giorni lavorativi.

Valutazione finale: 4.7/5

Valutazione finale: 4.7/5

5. 888 Casino (Legacy of Dead): Top sito slot in Italia per bonus senza deposito

Pro:

20€ gratis;

Bonus 1° deposito, fino a 1.000€;

50 giri gratis alla verifica;

App disponibile;

Uno dei migliori casino online in assoluto;

Licenza ADM (AAMS) numero 15014.

Contro:

Solo una promo aggiuntiva;

Pochi giochi da tavolo.

Alla fine della nostra top 5 dei migliori siti di slot online troviamo 888 Casino, operatore polivalente attivo dal 1997.

Due impresari israeliani lo crearono ad Antigua in quell’anno, e da allora questo casinò con slot online è cresciuto in maniera esponenziale.

Rientra nella nostra lista dei migliori siti di slot online per via di un bonus senza deposito davvero eccezionale.

Catalogo slot online: 4.9/5

Accedendo alla pagina delle slot machine potrai renderti conto che questo operatore mette a disposizione le migliori slot online.

Tra queste, ci fa piacere notare che divide le slot online per categoria, e nella categoria delle slot machine a tema Antico Egitto, c’è Legacy of Dead, una delle migliori slot machine online di questa sezione.

Si tratta di una slot online nata sulla scorta del successo della saga di Book of Ra, ed ha per simboli Anubi, il faraone, Tutankhamon ed Horus. Oltre ai simboli classici delle carte, troviamo anche lo scrigno d’oro, che fa sia da scatter che da wild.

Il gioco bonus è a base di free spins, e ti potrebbe portare in dote un moltiplicatore di 2x, 20x o 200x. La slot ha una griglia 5×3, 10 linee di pagamento ed un RTP di 96,58%. La puntata minima è di 0,01€.

Contrariamente ad altri migliori siti di slot online, su 888 Casino non potrai giocare alle versioni demo. Potrai, infatti, esclusivamente giocare alle slot machine con soldi veri.

Welcome bonus: 4.8/5

Se decidessi di iscriverti ad 888 Casino, potrai ottenere un bonus iniziale interessante. Per prima cosa, tutti gli iscritti riceveranno 20€ a titolo di bonus senza deposito.

Poi, potrai ricevere anche il 100% del tuo primo deposito, fino a 1.000€.

Se verifichi la tua identità entro 4 giorni dall’iscrizione, potrai avere anche 50 free spins.

Dovrai soddisfare un rollover di 35x, entro 30 giorni, e poi potrai prelevare le eventuali vincite.

Altre promo: 4.6/5

Purtroppo, le promozioni alternative non sono dello stesso livello del pacchetto iniziale.

Troverai, infatti, solo una promo, se ti interessano quelle per le migliori slot machine.

Si chiama “Buongiorno Lunedì”, e potresti ricevere tra i 10 ed i 100 giri gratis. Non dovrai far altro che versare almeno 20€, inserendo l’apposito codice promozionale.

Potrai dunque scoprire quanti giri gratis hai ricevuto. L’ammontare dipende dall’importo del deposito e dal tuo volume di gioco.

Modalità di pagamento: 4.5/5

Per tutti i depositi e prelievi, potrai far uso di:

Visa, Mastercard, Postepay

PayPal, Skrill, Neteller

Rapid Transfer

Paysafecard

Apple Pay

Potrai depositare un minimo di 10€, ma il prelievo minimo è di 15€.

Il tempo di accredito va da 2 ad 8 giorni lavorativi, in base alla metodologia che hai scelto.

Valutazione finale: 4.6/5

Valutazione finale: 4.6/5

Scelta dei siti di slot online migliori

Catalogo slot online

Il nostro primo criterio di selezione è ovviamente il palinsesto, che deve essere ben fornito, completo e variegato. Deve prevedere l’opportunità di poter giocare alle migliori slot machine online, e proporre giochi prodotti dai top software developer su piazza.

Welcome bonus ed altre promo

I giocatori in Italia cercano sempre i bonus più ricchi e semplici da utilizzare. Per giocare alle slot machine gratuitamente, è importante anche che i siti di slot offrano dei bonus con free spins.

Perciò, abbiamo valutato positivamente quei siti di slot machine che mettono a disposizione bonus corposi, facili da utilizzare e con termini equi.

Metodi di pagamento

Se vuoi far partire il divertimento, devi ricaricare il tuo conto di gioco. Perciò, c’è bisogno che i migliori siti di slot online ne mettano a disposizione tanti, legali, tracciabili e popolari. Devono avere anche dei limiti minimi di depositi e prelievi a portata di tutte le tasche.

Altri elementi

Cercavamo casinò con slot online che offrissero la migliore esperienza per i giocatori. Perciò abbiamo valutato anche il layout delle piattaforme, il possesso di un licenza ADM (o AAMS), la sicurezza dei siti e altre cose di questo tipo.

Come mai Jackpot City è il #1 tra i top siti di slot online?

Se abbiamo posto Jackpot City in prima posizione tra i migliori siti slot online per alcuni buoni motivi.

Vediamone i principali:

Il welcome bonus offerto è davvero eccezionale, visto che propone fino a 1.200€ e 120 giri gratis, in parti uguali su 3 depositi;

Avrai anche 50 giri gratis alla registrazione;

Il palinsesto ha tanti giochi di slot online AAMS, per ora 600+, ma il conto è in aumento;

La sicurezza del sito è garantita da una crittografia TLS certificata da Cloudflare;

Ha una lunga esperienza, una grande popolarità e la concessione AAMS (ADM), per cui i giocatori possono giocare tranquillamente.

Perché iscriversi ad uno di questi siti di slot machine?

Ti interessano i giochi di slot online? La cosa migliore che puoi fare è provare uno dei siti slot che ti abbiamo raccomandato.

Ecco perché:

A differenza delle slot machine da bar, hai sempre a disposizione degli ottimi bonus di benvenuto ed offerte promozioni addizionali;

Il palinsesto è molto vasto e variegato, così la tua scelta sarà sempre molto ampia;

Le piattaforme non transigono sulla sicurezza, grazie a crittografie TLS certificate;

La maggior parte dei giocatori adora questi nomi, dato che la loro reputazione è molto alta.

FAQ sui migliori siti slot online

Come valutare le migliori slot online?

Le migliori slot online, sentendo il parere della maggior parte dei giocatori, possono essere valutate secondo l’RTP (return to player), la volatilità ed il divertimento che assicurano.

L’RTP è la percentuale teorica di pagamento, mentre la volatilità indica frequenza e limiti dei giri vincenti. Il terzo criterio è soggettivo, ed ogni video slot fa storia a sé.

Ad ogni modo, i giocatori sono concordi nell’osservare che Book of Dead, Gonzo’s Quest, Age of the Gods, Fowl Play Gold e Legacy of Dead sono le migliori slot machine online.

Quali sono i siti con slot online migliori?

I migliori slot casinò sono, dalle nostre ricerche, Jackpot CIty, NetBet e Bwin. Il primo è il migliore in Italia, perché ha un ottimo pacchetto iniziale ed un palinsesto eccezionale.

NetBet e Bwin, invece, rispettivamente hanno il miglior palinsesto su piazza e delle ottime offerte aggiuntive.

Da non sottovalutare anche PokerStars ed 888 Casino. Il primo ha un’ottima offerta iniziale per le slot online, mentre il secondo ha il miglior bonus senza deposito.

Comparare i migliori slot machine online italiane

Jackpot City: ha un pacchetto iniziale fino a 1.200€ e 120 giri gratis. Nel catalogo troverai oltre 600 slot machine, tra cui quelle della famosa serie Book of, prodotte dai migliori software provider. Sicurezza garantita da crittografia TLS.

NetBet: propone il 100% fino a 600€ sui tuoi primi 3 depositi. Otterrai anche 200 giri gratis alla verifica del tuo conto di gioco, e 10€ senza deposito se inserisci l’apposito codice promo. Nel bouquet troverai oltre 1.000 slot online.

Bwin: mette a disposizione il 100% in più sul tuo primo versamento, fino a 200€. Potrai avere anche 50 free spins per Book of Ra, un’altra delle migliori slot machine online. Il palinsesto consta di 1000+ prodotti, ed è fornito dalle top software house nel mercato.

PokerStars: potrai giocare gratis alle slot machine quanto vuoi su PokerStars, perché se ti iscriverai, otterrai 50 free spins senza deposito, alla verifica del tuo account. Avrai anche fino a 500 giri gratis in funzione della prima ricarica. Il palinsesto ti mette a disposizione oltre 1.500 giochi slot.

888 Casino: se volessi registrarti a questo slot casinò, potrai avere in primis 20€ senza deposito. Inoltre, otterrai anche il 100% del tuo primo versamento, fino a 1.000€. Verificando la tua identità entro 4 giorni, potrai avere anche 50 free spins. Il bouquet comprende più di 1.000 giochi slot.

Registrazione ad un sito di slot online

Se ti piacciono le slot online, la prima cosa che devi fare è registrarti ad un sito di slot online. Potrai farlo facilmente, grazie alle informazioni presenti nella guida che troverai qui sotto.

Abbiamo preso spunto dal processo d’iscrizione di Jackpot City, la nostra prima scelta in fatto di siti di slot online.

Primo Passo: Accesso al sito slot online scelto

Dal tuo browser, entra su Jackpotcitycasino.it;

Clicca sul tasto “Registrati”, lo troverai in alto a destra;

Digita il codice fiscale, o attendi che il sistema lo calcoli automaticamente in seguito.

Secondo Passo: Immissione delle informazioni anagrafiche

Scrivi nome, cognome, data di nascita e luogo di nascita;

Controlla il codice fiscale generato;

Inserisci una mail ed un numero di telefono;

Inventa nome utente, password e risposta alla domanda di sicurezza;

Digita la tua residenza e le informazioni di un documento d’identità;

Leggi le informative sulla privacy, sul contratto di gioco e sui termini e condizioni;

Clicca su “Registrati”.

Passo Finale: Creazione account, login e verifica

Convalida il tuo indirizzo email;

Effettua il login;

Accedi all’area dei pagamenti e seleziona un metodi di pagamento;

Digita le informazioni della metodologia di pagamento e l’importo che vuoi depositare;

Conferma l’operazione ed inizierà il divertimento!

Vuoi giocare sui migliori siti slot online?

Se a questo punto vuoi giocare alle slot machine online, alle slot con jackpot o alle video slot, puoi facilmente scegliere uno degli slot casinò che ti abbiamo raccomandato.

Al primo posto abbiamo messo Jackpot City, che mette a disposizione fino a 1.200€ e 120 free spins per tutti i nuovi giocatori.

Anche gli altri siti che abbiamo citato possono riservarti dei vantaggi speciali, per cui non trascurarli.

Dovresti scegliere il sito che preferisci, senza dare spiegazioni a nessuno, ma ricordati di giocare alle slot online in maniera responsabile.

