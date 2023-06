Lo scimpanzé vede per la prima volta il cielo dopo 29 anni di prigionia: il video emoziona il web

ROMA – Il sole sulla pelle, la brezza del vento. Sono tutte emozioni nuove per Vanilla, lo scimpanzé che per 29 anni non è mai potuto uscire all’aria aperta. Le immagini sono state condivise da Save the Chimps, un santuario per animali della Florida dove è stata recentemente accolta. Nel video si può vedere il primate uscire timidamente dal suo alloggio, guardare il cielo aperto per la prima volta e sperimentare la libertà.

LEGGI ANCHE: La mamma rivede il suo piccolo scimpanzè, il video commuove il web

LA STORIA DI VANILLA

Nata in cattività nel 1994, Vanilla fu da subito separata dalla madre per essere destinata al LEMSIP, un laboratorio di esperimenti sui primati di New York. Gli scimpanzé vivevano alloggiati in gabbie piccolissime, sospese da terra come quelle per gli uccelli. Nel 1997 il laboratorio fu chiuso, e Vanilla fu trasportata in un cento di recupero californiano, il Wildlife Waystation. Anche qui, però, lo scimpanzé non aveva libertà ed era confinato in un recinto, un po’ più grande, dal quale era quasi impossibile vedere il cielo. Il centro è stato chiuso nel 2019, e Vanilla è stata tra gli ultimi esemplari ad essere ricollocata al Save the Chimps, un santuario della Florida, che adesso è la sua casa.

LEGGI ANCHE: Il rinoceronte bianco settentrionale e il custode: la foto commovente fa il giro del mondo

Qui per la prima volta Vanilla ha scorrazzato all’aria aperta, sebbene inizialmente avesse paura di uscire dal suo alloggio. Come ha raccontato Dan Mathews, direttore del centro, “Dwight, il maschio alfa che si occupa degli scimpanzé, l’ha convinta a uscire. Nel video, la vedi andare tra le sue braccia per un abbraccio. È la prima volta che si trova all’aperto con più di 3 metri di recinzione intorno a lei su tutti i lati”.

Adesso Vanilla è libera.