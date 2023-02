VIDEO | La mamma rivede il suo piccolo scimpanzè, il video commuove il web

BOLOGNA – Sta girando in rete, in queste ore, un video strappalacrime che ha per protagonista due scimpanzè, un piccolo cucciolo e la sua mamma. Il video, postato su Twitter, sarebbe stato girato al County Zoo di Sedgwick, in Kansas, negli Stati Uniti. Il piccolo scimpanzè era stato tolto alla mamma praticamente subito dopo la nascita perchè aveva bisogno di cure per un problema respiratorio: i veterinari lo avevani prelevato e portato in terapia intensiva per fornirgli l’ossigeno.

Dopo averlo curato, passati alcuni giorni, il piccolo è stato rimesso dove viveva la mamma scimpanzè, avvolto in una coperta azzurra. La mamma scimpanzè, che non ha capito subito cosa fosse accaduto, si è avvicinata sospettosamente. Ma poi, appena ha visto sporgere dalla coperta un braccino del cucciolo, ha avuto una reazione che commuoverebbe chiunque: si è prontamente avvicinata, ha preso il piccolo alla velocità della luce e se lo è stretto al petto piena di emozione, cullandolo. Poi lo ha guardato, abbracciandolo di nuovo, e infine ha fatto il gesto di guardarsi intorno in modo circospetto, come per fare attenzione a che nessuno glielo portasse via di nuovo. Il video è tenerissimo e sono in tanti a commentare in queste ore dicendo che si sono commossi oppure hanno pianto vedendolo.

There was a baby chimp born at The Sedgwick County Zoo, the baby had to be put on oxygen for a few days. This is a clip of it being reintroduced to its mother for the first time. pic.twitter.com/E3uwemfhjq — 🥀_Imposter_🕸️ (@Imposter_Edits) November 18, 2022