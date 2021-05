Vaccino, Figliuolo: “Dal 3 giugno si apre a tutte le classi d’età”

ROMA – “Dal 3 giugno si darà possibilità a tutte le regioni e province autonome di aprire a tutte le classi di età seguendo il piano, utilizzando tutti i punti di somministrazione, anche quelli aziendali”. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, questa mattina in visita in Umbria, in un video del Corriere dell’Umbria. Figliuolo ha aggiunto che con la cosiddetta chiamata attiva si punta a “intercettare la restante parte della popolazione” degli over 60 “che ci manca” in modo da “mettere in sicurezza quelle fasce che rischiano più di finire in ospedale o in terapia intensiva”.

LEGGI ANCHE: Vaccino, Palù: “Entro lunedì ok dell’Aifa per dosi a 12-15enni”

Covid, l’Rt scende a 0,72. Incidenza a un passo dai valori da zona bianca