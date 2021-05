Vaccino, Palù: “Entro lunedì ok dell’Aifa per dosi a 12-15enni”

ROMA – “Scontata”: ospite di Sky TG24, il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, ha definito con questo termine l’autorizzazione dell’Ema sui vaccini anti-Covid per i ragazzi di età compresa tra i 12 e 15 anni. “Il 10 maggio- ha ricordato Palù- l’Fda ha già approvato i vaccini per gli adolescenti, l’Ema li approverà oggi e l’Aifa recepirà questa autorizzazione nell’arco di un paio di giorni, perché non c’è nessun’altra indicazione preferenziale. C’è già un’età, ci sono già i vaccini e credo che oggi si completerà il ciclo per gli adolescenti dai 12 ai 15 anni. Ci sono 8,5 milioni di adolescenti in questa fascia d’età”.

“Per i ragazzi di questa età- ha proseguito il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco- sono raccomandati i vaccini a mRna, la risposta immunitaria è molto elevata e la protezione dopo la prima dose è già oltre il 90%”. Giorgio Palù ha inoltre parlato del vaccino Curevac, prodotto in Germania e a tecnologia mRna, spiegando che “potrebbe arrivare a luglio”. L’esperto si è infine soffermato su quanto dobbiamo attenderci dai mesi estivi, ormai alle porte. “Tutti i parametri sono in discesa, in estate c’è attività all’aria aperta, radiazione ultravioletta e circolazione dell’aria” – ha detto Palù, che ha sottolineato l’importanza di “seguire le norme di sicurezza per le attività in comune, perché all’aperto sarà un’estate senza mascherina, mentre al chiuso sarà bene tenerla”.