Tg Musica, edizione del 28 aprile 2020

DA ERMAL META A VASCO ROSSI. LA LINE UP DEL CONCERTONE

Line up ricca per il Concertone del Primo Maggio, che quest’anno per l’emergenza Coronavirus arriva in edizione speciale come solo evento televisivo. Da Ermal Meta a Leo Gassmann, passando per Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Noemi, Niccolò Fabi e Francesco Gabbani. E poi Zucchero, Vasco Rossi, Gianna Nannini, Lo Stato Sociale, Irene Grandi e Paola Turci. Sono questi solo alcuni dei nomi che vedremo alternarsi sul palco durante la serata in onda dalle 20.00 alle 24.00 su Rai3 e in contemporanea su Rai Radio2. La lista completa dei performer è disponibile sul sito primomaggio.net;

BENJI & FEDE IN CONCERTO DA CASA. IL DUO LIVE SU INSTAGRAM

Benji & Fede si esibiranno in un concerto da casa il 3 maggio, nella data che li avrebbe visti protagonisti all’Arena di Verona con l’ultimo live prima della pausa da coppia artistica. L’emergenza Coronavirus ha fatto rinviare l’evento a data da destinarsi e, ancora oggi, è impossibile sapere quando verrà recuperato. Il duo, però, per tenere alto l’umore, ha deciso di organizzare il live alternativo. L’appuntamento è su Instagram a partire dalle 21;

NEK TORNA CON UN NUOVO DISCO IL 29 MAGGIO

Nek è pronto a tornare. Il cantautore pubblicherà il 29 maggio il suo nuovo album, “Il mio gioco preferito – parte seconda”. Il lavoro segue il disco che è stato rilasciato un anno fa, il 10 maggio 2019. Dieci le tracce che compongono la tracklist, oltre al nuovo singolo “Perdonare”, tra i pezzi “E da qui (Family Version), la canzone pubblicata per la prima volta nel 2010 e reinterpretata dall’artista con le figlie Beatrice e Martina;

WILLIE PEYOTE FEAT. SHAGGY NEL NUOVO SINGOLO, ALGORITMO

Willie Peyote collabora con Shaggy nel suo nuovo singolo, “Algoritmo”. Il brano, prodotto da Don Joe e Kavah, sarà disponibile su tutte le piattaforme dal primo maggio, nel giorno della Festa dei Lavoratori. Una data scelta non a caso: “In questo periodo di assoluta emergenza per l’Italia – spiega Willie Peyote – Credo che l’unico modo per non fermarsi sia effettivamente non fermarsi”. “Algoritmo” arriva dopo un periodo di successi per il rapper torinese, che l’anno scorso ha debuttato con “Iodegradabile” al 5° posto nella classifica FIMI dei dischi più venduti e totalizzato oltre 7 milioni di stream su Spotify con il singolo “La Tua Futura Ex Moglie”.