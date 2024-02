Regionali, in Sardegna appena 27 voti per l’autore degli audio sessisti

CAGLIARI – Ventisette voti. E’ questo il magro bottino di Pietro Pinna, candidato consigliere alle regionali sarde di domenica, diventato suo malgrado celebre in tutta Italia per gli audio sessisti nei quali si vantava di condurre la sua campagna elettorale in Gallura accompagnato da belle ragazze, per attirare l’attenzione di potenziali elettori. Strategia che evidentemente non ha funzionato, con l’ex militare in pensione che ha fatto peggio, se possibile, del suo partito che ha ottenuto in tutta l’isola lo 0,6% delle preferenze (i dati non sono ancora definitivi, ma è chiaramente impossibile che Pinna possa approdare in Consiglio regionale).

“Sto facendo questa campagna elettorale in modo molto diverso dal solito- spiegava Pinna in messaggio- ho sei donne molto belle che mi sostengono durante i miei incontri con le persone. Mi stanno aiutando molto in questa campagna elettorale, lunga e difficoltosa. Sto usando questo canale”. Intervistato una settimana fa dalla Dire, Pinna si era difeso parlando di “goliardata con un amico”, non nascondendo obiettivi ambiziosi in vista il voto appena passato: “Io sono stato corteggiato da vari partiti, il mio è un progetto serio. Lo vedo parlando con le persone, il mio programma sta avendo successo, e forse è proprio questo il problema: ho fatto ingelosire qualcuno. Non lo faccio per vantarmi, ma io conosco gran parte dei galluresi, per me è molto facile parlarci e ascoltare i loro problemi. Comunque in tutta questa vicenda io ci rido sopra”.