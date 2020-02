La Camera approva il dl intercettazioni con 246 sì e 169 no: è legge

ROMA – L’aula della Camera ha approvato in via definitiva, con voto segreto, il dl intercettazioni: 246 i sì e 169 i no.

BONAFEDE: “LEGGE POTENZIA LE INTERCETTAZIONI MA DIFENDE LA PRIVACY”

“La legge appena approvata potenzia le intercettazioni come strumento di indagine ma nel contempo garantisce una difesa solida della privacy. È stato trovato un buon punto d’equilibrio per cui ringrazio tutte le forze di maggioranza”. Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, dopo la conversione in legge del dl intercettazioni.