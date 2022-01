LIVE | Quirinale, strappo del centrodestra: tutto su Casellati. Il centrosinistra si astiene

ROMA – È il giorno dello strappo del centrodestra. Dopo quattro giorni di votazioni ‘in bianco’, la coalizione di Salvini, Meloni e Berlusconi ha deciso di rompere gli indugi e votare uno dei nomi della lista presentata martedì. L’assemblea convocata per questa mattina ha deciso di votare la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Lo strappo di Salvini potrebbe avere ripercussioni sul Governo. Pd e M5s hanno più volte ribadito che una soluzione non condivisa per il Quirinale avrebbe messo in crisi la maggioranza che sostiene Draghi. Ma potrebbe essere lo stesso premier, come filtrato nei giorni scorsi, a non accettare di proseguire la sua esperienza a Palazzo Chigi in caso di spaccature nella maggioranza.

Oggi ci saranno due votazioni, la seconda alle 17, questa la decisione della Capigruppo riferita dalla presidente dei senatori Pd Simona Malpezzi tornando al gruppo Dem di Montecitorio. Anche le eventuali votazioni dei prossimi giorni per eleggere il capo dello Stato saranno due. Questi gli orari: 9.30 e 16.30.

12.43 – SALVINI: “IL DUBBIO È CHE LETTA E CONTE VOGLIANO FARE SALTARE GOVERNO”

“Mi viene il dubbio che siano Letta e Conte a voler far saltare il Governo. Sembra sia la sinistra a voler far saltare tutto”. Così il leader della Lega Matteo Salvini durante una conferenza stampa a Montecitorio.

12.41 – CONTE: “IMPOSSIBILE CANDIDARE CASELLATI SENZA UNA DISCUSSIONE”

“Per noi, Pd e Leu non è possibile candidare la seconda carica dello Stato senza una discussione e una condivisione di tale candidatura”. Così Giuseppe Conte parlando fuori dalla Camera della candidatura del centrodestra di Elisabetta Casellati.

12.38 – SALVINI: “PROPONGO INCONTRO POMERIDIANO, SE È NO A CASELLATI LO DICANO”

“Se mi vogliono dire che la Casellati non ha i titoli per fare il capo dello Stato me lo dicano. L’unica cosa importante è parlarsi, l’unica cosa che gli italiani non accettano è la fuga. Nel pomeriggio proporrò un nuovo incontro”. Così il leader della Lega Matteo Salvini durante una conferenza stampa a Montecitorio.

12.37 – QUARTAPELLE (PD): “NO A CHI DIFESE RUBY NIPOTE DI MUBARAK”

“Si è detto della destra che fa un’altra prova di prepotenza in un momento che richiede unità. Meno si è detto della presidente del Senato, seconda carica dello Stato, che si presta alla conta di parte. Ma da chi ha difeso Ruby nipote di Mubarak non ci si può aspettare molto di più”. Così su Twitter Lia Quartapelle, responsabile Europa, Affari internazionali e Cooperazione allo sviluppo nella segreteria nazionale del Pd.

12.34 – SALVINI: “GOVERNO NON IN DISCUSSIONE, NO GIOCHINI POLITICI”

“Il Governo non è in discussione perché ha tante cose da fare e non è il momento di fare giochini politici. Sono due partite separate”. Così il leader della Lega Matteo Salvini durante una conferenza stampa a Montecitorio.

12.27 – RAMPELLI: “BENE CASELLATI, ERA ORA DI USCIRE DAL BALLETTO”

“Bisognava uscire da questo balletto, Casellati è una alta carica istituzionale e la sosteniamo con piena convinzione”. Il deputato FdI, vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, lo dice alla Camera.

12.25 – SALVINI: “NON SI CAPISCE LEGAME TRA CASELLATI E DURATA DEL GOVERNO”

“Non si capisce assolutamente legame tra il presidente del Senato e la durata del Governo. Il presidente Casellati è il massimo che la Repubblica può esprimere dopo Mattarella e per di più è donna. Non posso costringere nessuno, ma è evidente che questo atteggiamento non è costruttivo e speriamo che nel pomeriggio cambi”. Così il leader della Lega Matteo Salvini durante una conferenza stampa a Montecitorio.

“La sinistra provò a portare voti su donne senza riuscirci, oggi ha la possibilità con responsabilità istituzionale, di arrivarci oggi pomeriggio votando la seconda carica dello Stato”. Così il leader della Lega Matteo Salvini durante una conferenza stampa a Montecitorio.

12.23 – NIENTE VERTICE DI MAGGIORANZA PER PD, LEU E M5S

Il vertice di maggioranza proposto da Matteo Salvini non c’è stato. Pd, Leu e M5S, infatti, hanno preferito proseguire l’esame della strategia comune da attuare. Un incontro che si è protratto nella sala Berlinguer del gruppo Dem per circa tre ore, valutando come agire nei prossimi scrutini.

12.21 – SALVINI: “CASELLATI MIGLIORE SCELTA DOPO MATTARELLA”

“Casellati è la migliore scelta possibile dopo Mattarella”. Così il leader della Lega Matteo Salvini durante una conferenza stampa a Montecitorio. “La scelta più alta più terza e meno politica- aggiunge-. La maggior parte dei Senatori hanno detto che è la miglior presidente del Senato e quindi miglior Presidente della Repubblica”.

12.17 – SENATORI PD, M5S E LEU SFILANO DAVANTI ALLA PRESIDENZA SENZA VOTARE

Disertata la prima chiama, i senatori di Pd, M5S e Leu entrano in aula e sfilano davanti alla presidenza per dichiarare la propria astensione. Restano fuori, invece, i senatori di Italia Viva.

12.11 – EUROPA VERDE E SI: “NON PARTECIPIAMO A FESTIVAL FRANCHI TIRATORI”

“Oggi i parlamentari e le parlamentari di Sinistra Italiana e di Europa verde non parteciperanno alla votazione, astenendosi. Di fronte all’ennesima forzatura della destra con la candidatura della Casellati vogliamo sottrarci al festival dei franchi tiratori. Ma proprio perché la destra continua nel tentare di fare forzature ribadiamo la necessità che l’area di centrosinistra avanzi una proposta autorevole sulla quale siamo pronti a confrontarci”. Lo dichiarano i co-portavoce di Europa Verde Eleonora Evi e Angelo Bonelli e il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni dopo aver consultato il senatore Luigi Manconi.

11.49 – CESA: “NON È PROVA DI FORZA, CASELLATI SUPER PARTES”

“Quella di oggi non è una prova di forza . Non è che non ci siano stati contatti tra Salvini e gli altri partiti, è da giorni che non si trova una soluzione anche su nomi di prestigio. Questa mattina il centrodestra mette a disposizione del Parlamento la seconda carica dello Stato, che sta svolgendo in modo impeccabile il ruolo di presidente super partes del Senato. Più di così non capisco cosa serva, quella di oggi è una decisione coraggiosa”. Così a Rai Radio1, ospite dello Speciale “Il tredicesimo presidente. Il voto per il Quirinale minuto per minuto”, Lorenzo Cesa, segretario nazionale Udc.

11.44 – CASTIELLO (LEGA): “CASELLATI SAREBBE PRIMA DONNA AL COLLE”

“E’ un onore per noi del centrodestra indicare la seconda carica dello Stato per il Quirinale, che come donna sarebbe la prima, dimostrando con i fatti e non a parole di valorizzare la presenza femminile nelle istituzioni. Dal momento che parliamo della vice di Mattarella, il quale ha più volte ribadito di non essere disponibile a un bis, sarebbe una scelta istituzionale e insistere sul nome dell’attuale presidente è soltanto uno sgarbo da parte di alcune forze politiche”. Lo dice in una nota la deputata della Lega Pina Castiello.

11.41 – PD-M5S-LEU: “CANDIDATURA UNILATERALE CASELLATI GRAVE ERRORE”

“Il centrodestra continua a gestire irresponsabilmente il più importante passaggio democratico e costituzionale rappresentato dell’elezione del presidente della Repubblica. Consideriamo la unilaterale candidatura della seconda carica dello Stato, peraltro annunciato a un’ora dalla quinta votazione, un grave errore. Per il rispetto che si deve alle istituzioni oggi esprimeremo un voto di astensione nella formula ‘presente non votante”. Così un comunicato congiunto Pd, M5s e Leu. I grandi elettori del Pd non stanno partecipando alla prima chiama per l’elezione del presidente della Repubblica.

11.29 – MELONI: “RISCHIO CRISI? RIFIUTO LETTURA, CASELLATI VOTATA DA M5S”

“Noi stiamo facendo quello che possiamo per decidere. Dall’altra parte sono arrivati solo no e nessuna proposta alternativa. Chi sta bloccando il quadro è la sinistra. Rischio crisi di Governo? La Casellati è stata votata anche dal M5S, ed è la seconda carica dello Stato. È assolutamente la proposta più istituzionale che potevamo fare. Il punto è che si dice di no alla Casellati perchè si dice no a qualsiasi candidato che non sia di sinistra. Rifiuto questa lettura”. Così la leader Fdi, Giorgia Meloni, uscendo da Montecitorio.

11.31 – PD SI ASTERRÀ ALLA SECONDA CHIAMA

“Dovete andare e dire ‘mi astengo’, senza prendere la scheda. Mi raccomando”. È l’indicazione di Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato, ai senatori del partito prima della seconda chiama.

11.25 – BERLUSCONI: “CASELLATI ASSOLUTAMENTE ADEGUATA A RUOLO SUPER PARTES”

“Il Centrodestra ha trovato l’accordo per il voto di questa mattina, su Elisabetta Casellati che da presidente del Senato, seconda carica dello Stato, diventerebbe prima carica dello Stato. Io conosco Elisabetta Casellati da oltre 30 anni e posso garantire sulla sua assoluta adeguatezza a questo eventuale nuovo ruolo super partes”. Lo scrive su Facebook Silvio Berlusconi.

11.24 – BERLUSCONI A GRANDI ELETTORI: “STOP SPETTACOLO INDECOROSO, VOTATE CASELLATI”

“Mi rivolgo ai parlamentari di tutti gli schieramenti, per chiedere loro di sostenere la Casellati. Dobbiamo assolutamente porre fine all’attuale spettacolo indecoroso che la politica sta dando di sé agli italiani e che l’opinione pubblica non riesce più a capire e a tollerare. Ringrazio di cuore tutti i parlamentari che daranno seguito a questo mio appello e mi auguro che finalmente il Parlamento possa dare un segnale di responsabilità e di adeguatezza al ruolo che la Costituzione gli assegna. Lo spero davvero”. Lo scrive su Facebook Silvio Berlusconi.

11.19 GRANDI ELETTORI PD NON VOTANO A PRIMA CHIAMA

I grandi elettori del Pd non stanno partecipando alla prima chiama per l’elezione del presidente della Repubblica.

11.02 – SALVINI: “UNA DONNA DELLE ISTITUZIONI, UN ONORE PROPORLA”

“Una donna delle Istituzioni al Quirinale. Un onore proporla“. Lo scrive su Facebook Matteo Salvini, in merito alla candidatura della presidente del Senato Elisabetta Casellati.

10.35 – TOTI: “CASELLATI? SPERIAMO NO FRANCHI TIRATORI E CI SIANO VOTI”

“Mi sembra che offrire la seconda carica dello Stato non sia un atto eversivo. Speriamo ci siano i voti”. Rischio franchi tiratori? “I franchi tiratori ci sono sempre…”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria ed esponente di Coraggio Italia, Giovanni Toti, arrivando a Montecitorio.

10.34 – ALTERNATIVA: “VOTIAMO ANCORA DI MATTEO”

“Alternativa continuerà anche oggi a indicare nell’urna il nome di Nino Di Matteo come futuro Presidente della Repubblica e confidiamo che altri grandi elettori possano seguirci. Ci stupisce che il M5S non abbia ancora deciso di convergere su un nome simbolo della lotta alla mafia come Di Matteo, che in passato è stato tra i profili più votati dagli attivisti alle Quirinarie”. Lo affermano i grandi elettori di Alternativa.

10.31 – MELONI: “CASELLATI? SU CARTA ABBIAMO NUMERI PER DIRE LA NOSTRA”

“Noi sulla carta abbiamo i numeri per dire la nostra, quindi proviamo in Aula”. Giorgia Meloni, presidente FdI, lo dice alla Camera commentando con i giornalisti il voto del centrodestra su Elisabetta Casellati. “Gli ultimi presidenti della Repubblica sono stati tutti di sinistra”, ricorda Meloni.

10.19 – MELONI: “CASELLATI? BENE VERIFICA NUMERI IN AULA, CDX SIA COMPATTO”

“Bene si verifichino i numeri in Aula e si ponga fine a questa cosa incomprensibile del non voto o della scheda bianca”. Giorgia Meloni, presidente Fratelli d’Italia, lo dice alla Camera ai giornalisti che le chiedono della convergenza sul voto a Elisabetta Casellati “Credo che il centrodestra debba dare prova di compattezza”, aggiunge Meloni.

10.11 – TAJANI A FI-UDC: “CONVINCETE GRANDI ELETTORI SU CASELLATI”

Durante l’assemblea di Fi-Udc Antonio Tajani ha chiesto ai presenti di andare e convincere più grandi elettori possibile per votare Elisabetta Casellati: “Una donna, la seconda carica dello Stato, il nome migliore”.

10.04 – SALVINI PROPONE VERTICE MAGGIORANZA PRIMA DELLE 11

Quirinale, oggi la Lega conferma di volere due votazioni. Matteo Salvini ha invitato Giuseppe Conte, Enrico Letta, Matteo Renzi e Roberto Speranza: ha proposto un vertice entro le 11, a Montecitorio.

10.02 – TAJANI: “CENTRODESTRA VOTERÀ CASELLATI”

Lungo applauso per Berlusconi all’assemblea dei grandi elettori Fi-Udc alla notizia di un appello di un gruppo di parlamentari azzurri per un suo ritorno in campo. Tajani ha annunciato che centrodestra compatto voterà Casellati.

9.20 – TAJANI: “DRAGHI OPZIONE? GOVERNO DEVE ARRIVARE A FINE LEGISLATURA”

Mario Draghi potrebbe essere ancora un’opzione? “Noi siamo a sostegno del governo Draghi, a sostegno della presenza di Forza Italia nel governo, siamo convinti che il governo debba andare avanti fino alla fine della legislatura, ma non abbiamo cambiato la nostra posizione politica. Draghi è il presidente del Consiglio che noi sosteniamo, col quale stiamo lavorando benissimo, è giusto che ci sia un confronto anche con lui, noi crediamo che debba esserci alla fine una soluzione che permetta al governo di andare avanti e di avere un Presidente della Repubblica che sia frutto di un consenso il più largo possibile”. Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, lo dice arrivando al vertice del centrodestra alla Camera.

9.15 – ROMANO (PD): “DESTRA FA CONGRESSO INTERNO SEQUESTRANDO IL PARLAMENTO”

“La destra ha deciso di fare il congresso interno nei giorni dell’elezione del Presidente della Repubblica. E lo sta facendo sequestrando il Parlamento e giocando sulla pelle degli italiani. Uno spettacolo di irresponsabilità”. Lo scrive su twitter il deputato del Pd, Andrea Romano.