Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid-19: l’annuncio su Instagram

ROMA – La quarta ondata ha colpito anche i Ferragnez: con una storia pubblicata sui propri profili Instagram, Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato la loro positività al Covid-19. Nel video caricato dal cantante e condiviso anche dalla moglie, i due indossano la mascherina Ffp2. “Che gioia”, commenta Chiara Ferragni alla fine del video, mentre Fedez sceglie la didascalia “Per chiudere l’anno in bellezza”. I due sono asintomatici.

CHIARA FERRAGNI CHIEDE CONSIGLI AI FOLLOWER

In una serie di storie successive, la coppia ha precisato che al momento i figli Leone e Vittoria non risultano contagiati. E se Fedez ha ricordato che molti altri italiani sono nella loro stessa situazione, invitando tutti a tenersi compagnia e sostenersi, Chiara Ferragni ha chiesto ai suoi quasi 26 milioni di follower dei consigli pratici per gestire la situazione da positivi con due bambini piccoli in casa.