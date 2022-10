Attesa finita, inaugura il capolinea via Angelo Emo con bus 906 e 892

ROMA – Il nuovo capolinea degli autobus di via Angelo Emo, pronto da diversi anni ma rimasto chiuso per assenza di collaudo, è finalmente pronto. Venerdì 28 ottobre l’inaugurazione e l’entrata in servizio. Da adesso in poi ospiterà le linee 892 di Roma Tpl e 906 di Atac, potenziando il già importante nodo di scambio di Valle Aurelia, distante non più di 50 metri, dove si trovano le omonime fermate della Metro A e della linea FL3 oltre al parcheggio di scambio delle auto private L’opera, realizzata da un concessionario, è stata consegnata oggi al Simu e ad Atac, per quanto riguarda la parte di ‘segnaletica’ legata agli autobus, al termine del sopralluogo conclusivo della presidente del I Municipio, Lorenza Bonaccorsi, arrivata sul luogo insieme all‘assessore municipale ai Trasporti, Adriano Labbucci e a quello al Bilancio, Jacopo Scatà.



“Finalmente- ha commentato Labbucci- apriamo il nuovo capolinea via Angelo Emo, che sarà molto utile per la mobilità della zona, andando ad integrare un nodo di scambio intermodale fondamentale per questo quadrante. Chi lo vorrà, ad esempio, potrà infatti utilizzare uno degli autobus che si fermeranno qui, da domani mattina, per poi raggiungere in metropolitana o in treno il centro e le stazioni ferroviarie della città. L’attuale limitrofo parcheggio pensiamo debba diventare, e lo valuteremo nei prossimi mesi se tutto o in parte, a sosta tariffata“.



Il nuovo capolinea, pur essendo consegnato al Simu, per la convenzione in corso beneficerà della manutenzione a carico del soggetto attuatore per due anni a partire da oggi. Gli autobus entreranno nel capolinea dalla corsia di via Angelo Emo diretta in centro tramite Prati mentre usciranno da quella in direzione Valle Aurelia.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it