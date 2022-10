Caso Valentina Milluzzo, condannati quattro medici del Cannizzaro di Catania

ROMA – “Il Tribunale penale di Catania ha condannato quattro medici dell’ospedale Cannizzaro di Catania per la morte di Valentina Milluzzo”. Lo scrive su Facebook Salvatore Milluzzo, il papà della giovane donna, morta a 32 anni, coi suoi due gemellini in grembo al quinto mese di gravidanza, in seguito a una grave setticemia, dopo oltre due settimane di degenza. “Questa sentenza servirà a salvare la vita a tante donne- scrive ancora papà Milluzzo- per negligenza di medici irresponsabili”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it