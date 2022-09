VIDEO| Il “Caos” di Fabri Fibra a Roma: in scaletta 20 anni di rap che ha fatto la storia

ROMA – Almeno tre generazioni di fan nel “Caos” di Fabri Fibra a Roma. Nonostante le previsioni meteo poco favorevoli, in 5mila sono accorsi alla corte dell’artista all’Auditorium Parco della Musica. Ragazzi e ragazze, adulti e adulte, bambini e bambine. Un fiume trasversale di gente che, con le canzoni di Fibra, è cresciuta e sta crescendo. Il pericolo annullamento per pioggia non li ha fermati dal donare al loro idolo applausi, cori e un carico di energia che ha stupito anche Fibra.

In cambio, il 45enne ha regalato le sue barre taglienti e le hit che, in questi 20 anni, lo hanno consacrato a pilastro del genere. In scaletta, infatti, oltre ai pezzi dell’ultimo progetto già platino, “Caos”, i brani immancabili: da “Rap Futuristico” a “Pamplona”, passando per “Stavo pensando a te”, “Fenomeno”, “Applausi per Fibra” e “Bugiardo”.

UNO SHOW MINIMAL E REGALE ALLO STESSO TEMPO

Puntualissimo, poco dopo le 21, Fibra è arrivato sul palco per non fermarsi più. Il risultato è una liturgia di rap puro di quasi due ore. Zero effetti, voce e base sono le colonne portanti dello show, minimal ma regale allo stesso tempo. D’altronde, lo stesso Fabri Fibra ha spiegato che “per me un concerto rap è quello dove sul palco ci sono solo due elementi: il DJ e un microfono”.

Basta questo al rapper di Senigallia per mettere in piedi un concerto coinvolgente ed energico. Il tour continua a Napoli (1 ottobre) e a Firenze (3 ottobre). La chiusura, invece, è prevista a Brescia (22 ottobre).

IL NUOVO SINGOLO IN RADIO

Da venerdì 30 settembre, Fibra è in radio con il nuovo singolo “Caos”, insieme a Madame e Lazza. Un brano che racconta “Quella sensazione che provi quando sei lontano da quello che ti fa stare bene, che sia una persona, una passione, nel mio caso la musica”.

Il pezzo che dà il titolo all’ultimo disco e al tour è stata la miccia per la nuova fase della carriera del rapper: “Dopo anni di assenza dalle scene- ha spiegato mesi fa- avevo bisogno di tornare per mettere fine a quel caos interiore. Il ritornello di Lazza esprime in pieno quella sofferenza e quella nostalgia. La strofa di Madame e la mia sono due stili completamente diversi che riescono a convivere alla perfezione su questa base di Lowkidd”.

E ora che la nostalgia dei fan nei confronti di Fibra è stata colmata e che i successi continuano, c’è un’unica certezza: il 45enne rimane tra le “Stelle” che continueranno a brillare ancora per molto.

LA SCALETTA DEI CONCERTI

Intro (cielo) GoodFellas / Brutto Figlio Di / Sulla Giostra Cronico La pula bussò (Tradimento reloaded) Fenomeno Demo nello stereo Propaganda Stelle Pamplona Rap In Guerra / Applausi per Fibra Rap In Vena / Non Crollo / Non Fare La Puttana Come Vasco Bugiardo Cocaine Verso altri lidi Yoshi Caos Fotografia Calipso Vip In Trip La soluzione Panico Stavo pensando a te Luna piena Tranne te Dalla A Alla Z

