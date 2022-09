VIDEO| Marracash “re del rap” a Roma nella prima di tre date. La scaletta del concerto

(Foto di Stefano Bella)

ROMA – Tre anni di stop, una pandemia, due progetti che hanno ottenuto- rispettivamente- 6 e 4 dischi di platino, oltre 150mila biglietti venduti: sono questi i numeri che hanno anticipato il ritorno di Marracash nei palazzetti con il “Persone tour”, che ieri ha debuttato a Roma con la prima di tre date al Palalottomatica.

DUE ORE DI SHOW TRA VECCHI E NUOVI SUCCESSI

Show in sospeso dal 2019 che oggi hanno il sapore di una festa, una celebrazione che riunisce i tantissimi fan in fibrillazione del rapper. E lui non li delude. Da vero “King del rap”, Marra si scatena per due ore, tra vecchi e nuovi successi.

I pezzi di “Persona”, il disco più venduto in Italia nel 2020, e quelli di “Noi, loro, gli altri”, Targa Tengo 2022 per la categoria “Miglior disco in assoluto”. Poi, il tuffo nel passato con hit come “Badabum Cha Cha”, “Niente canzoni d’amore” (cantata sul palco con Noemi) o “Nulla accade”. E ancora barre serrate – “64 Bars”– e pezzi a cappella, cambi d’abito e una band che si fa sentire anche se quasi sempre coperta dietro il grande monitor.

Quella che Marra mette in scena è una liturgia senza intoppi, in cui la tecnica si mescola sempre con la sensibilità dell’uomo e i testi intimisti di cui il 43enne ha fatto un altro cavallo di battaglia. Al secolo Fabio Bartolo Rizzo, l’artista regala uno show totalizzante che abbraccia il pubblico dai due palchi predisposti per una scenografia circolare.

E da vero osservatore della società, Marra commenta anche il periodo storico che stiamo vivendo: “Il peggio- dice- è questa campagna elettorale”.

IL VIDEO DEL CONCERTO

Proprio nel giorno delle elezioni, il tour di Marracash continua dall’Arena di Verona, per poi passare a Torino (27 settembre), Roma (1 e 2 ottobre), Napoli (4 e 5 ottobre), Bari (7 ottobre), Catania (10 ottobre) e Firenze (16 ottobre).

SCALETTA

Body Parts – I denti Qualcosa in cui credere – Lo scheletro Loro Pagliaccio Cosplayer Bravi a Cadere – I polmoni Crazy Love Quelli che non pensano – il cervello Gli altri (giorni stupidi) Noi / Appartengo – il sangue Nulla accade Dubbi Laurea ad honorem G.O.A.T. – Il cuore Neon – Le ali Io Poco di buono – Il fegato Nemesi Dj Set: Badabum Cha Cha, Supreme – L’ego, A volte esagero, King del rap, Scooteroni, Cashmere, Sport, Salvador Dalì Tutto questo niente – Gli occhi Niente canzoni d’amore Madame – L’anima Crudelia – I nervi 64 Bars Brivido Love

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it