Porta le bambine in vacanza in Romania ma non torna, è allarme

BOLOGNA – Aveva il permesso di portare le figlie di due e cinque anni in vacanza in Romania fino al 22 agosto, ma ancora non è rientrato a Imola, dove vive con la moglie da cui si sta separando. Per questo motivo la donna, una 29enne romena, ha denunciato ai Carabinieri imolesi il marito, un connazionale 39enne, per sottrazione e trattenimento di minori all’estero.

La denuncia è scattata perché non solo l’uomo non è tornato in Italia con le figlie il giorno stabilito, ma anche perché da allora la moglie non è più riuscita a mettersi in contatto con lui. Da parte loro, i militari fanno sapere che se il 39enne non dovesse farsi vivo in tempi brevi saranno attivate, tramite la Procura, le procedure del caso per rintracciare lui e le bambine.