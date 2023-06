Roma, la denuncia shock di una 25enne: “Sedata e violentata nel reparto di psichiatria”

ROMA – Sedata e violentata di notte durante il suo ricovero nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Sant’Andrea di Roma. La denuncia arriva da una ragazza di 25 anni e sul caso stanno indagando gli agenti di polizia del commissariato Flaminio, intervenuti domenica sera al nosocomio di Roma Nord. Secondo quanto riferito dalla giovane agli inquirenti, la violenza sessuale sarebbe stata ad opera di un altro paziente, ma tutti gli accertamenti sono in corso. Gli investigatori hanno intanto ascoltato le testimonianze del personale medico e infermieristico di turno nelle ore in cui la 25enne ha riferito di essere stata violentata, mentre potrebbero acquisire documentazione e cartelle cliniche, così come sequestrare e sottoporre ad analisi gli indumenti e la biancheria della ragazza.

