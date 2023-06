VIDEO | A Sant’Eustachio a Roma arriva la colazione alla brasiliana

ROMA – Torta di mais con marmellata di guava, succo d’arancia e “pão de queijo”, il pane al formaggio da gustare con espresso o cappuccino: è la colazione alla brasiliana, “o cafè da manhã”, che potrà adesso essere gustata ai tavolini dell’Emporio Sant’Eustachio, tradizione ma anche commistione nel cuore di Roma.

LO CHEF CARIOCA BRUNO RAPPEL

“Abbiamo dato l’idea, loro hanno i prodotti e dopo altre due o tre prove insieme saranno pronti ad andare avanti da soli” spiega all’agenzia Dire Bruno Rappel, chef dell’ambasciata di Brasile in Italia, organizzatrice oggi della prima per il pubblico. Nel menu ci sono “suco de laranja”, “pão de queijo” e poi il “bolo de milho”, la torta di mais con aggiunta di marmellata di guava, un frutto tropicale tipico del Brasile.

“A Sant’Eustachio si beve il caffè numero uno di Roma e allora abbiamo avuto l’idea di fare insieme qualcosa che rappresentasse l’amicizia tra Brasile e Italia” riferisce alla Dire l’ambasciatore Hélio Vitor Ramos Filho. Al suo fianco a colazione c’è Antonella Cavallari, segretario generale dell’Organizzazione italo-latinoamericana (Iila), realtà multilaterale impegnata nella cooperazione internazionale dal 1966.

Partecipa Raimondo Ricci, il proprietario del locale. “Importiamo il caffè dal Brasile e lo vendiamo tutti i giorni ma molti italiani non conoscono le tradizioni di questo Paese” sottolinea l’imprenditore. “Nel locale storico a pochi passi dal Pantheon proponiamo ricette del 1938, mentre qui ci piace far assaggiare anche altri sapori, con nuovi abbinamenti e una bella contaminazione, in uno spirito di amicizia e unità con il Brasile”.