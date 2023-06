FOTO | VIDEO | Russell Crowe a Bologna: stasera il concerto per gli alluvionati della Romagna

BOLOGNA – “Non sono mai stato qui, per cui più ci mettiamo meno avrò tempo per visitare la città”. È cominciata così ieri sera, tra il serio e il faceto, la conferenza stampa di Russell Crowe, per la prima volta in visita a Bologna, dove oggi si esibirà con la sua band per un concerto di beneficenza a favore delle popolazioni alluvionate della Romagna. Al Royal Carlton di via Montebello, l’attore neozelandese, premio Oscar nel 2001 per il film Il Gladiatore di Ridley Scott, si concede alla stampa per poco meno di un’ora, per presentare l’evento che si terrà oggi al Teatro Comunale Nouveau in piazza Costituzione.

LA BAND DELL’ATTORE È IMPEGNATA IN UN TOUR INTERNAZIONALE

Il concerto fa parte di una delle tappe del tour internazionale della band del divo (“The Gentlemen Barbers), che ne è voce e chitarra: il tour “Indoor Garden Party” ha preso il via il 9 maggio scorso in Australia e approda ora in Italia. La tappa bolognese, dopo i concerti previsti a Catanzaro, Taranto e Roma, includerà anche un significato importante e dal forte impegno civile. Paolo Rossi Pisu, che con la sua Genoma Films organizza l’iniziativa, ha infatti scelto di devolvere l’intero incasso della serata, dedotti i costi tecnici, alle comunità dell’Emilia-Romagna colpite dalle alluvioni: un’iniziativa di solidarietà subito ripresa dallo stesso Crowe che l’ha appoggiata e l’ha condivisa sui propri canali social.

“CONOSCO BENE LE ALLUVIONI, SULLA VOSTRA NON MI SONO INFORMATO ABBASTANZA”

Sul tema, l’artista ha ammesso di “non saperne abbastanza” della tragedia che ha coinvolto l’Emilia-Romagna, ma sa che sono morte delle persone e tanto basta per non voler rischiare di parlare a sproposito. Ma gli eventi alluvionali sono un fenomeno che lui conosce bene, ricorda, perché anche in Australia, in particolare nel 2019, sono successi fenomeni di questo tipo.

Durante l’incontro con i giornalisti, Crowe ha ricevuto anche il “Terraviva Green Award”, riconoscimento per il suo costante e continuo impegno nella lotta al cambiamento climatico. Il conferimento del premio è di fatto il “kick-off” ufficiale del Terraviva Film festival, dedicato al cinema migrante e ai temi dell’inclusione, dell’ambiente e della sostenibilità che in autunno avrà la sua quarta edizione promossa da Genoma Films e l’Associazione Amici di Giana. Il concerto del 27 giugno è realizzato da Genoma Films, in collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna e Bologna Welcome e con il sostegno di Ascom, Emilbanca, Riviera Marine, Calzanetto, Vertical Music Records e Mei.