Topo cammina sul banco di un alimentari, sequestrato negozio a Roma

ROMA – I Carabinieri del Nas di Roma sono intervenuti questa mattina in un negozio di alimentari in viale Angelico a Roma per operare un sequestro penale della struttura e delle derrate alimentari. L’intervento dei militari, è scattata a seguito di un video circolato sul web nella giornata di ieri, in cui si vede un topo camminare e mangiare su alcuni prodotti freschi esposti al pubblico. Indagini in corso.