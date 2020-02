La Cineteca di Milano affronta il Coronavirus: in streaming gratis i suoi film

ROMA – La Cineteca di Milano reagisce al Coronavirus con una bella iniziativa. Costretta a chiudere a causa di una direttiva che ha interessato anche molti cinema e istituzioni culturali del Nord Italia, ha deciso di combattere l’isolamento mettendo gratuitamente on line il suo catalogo di film disponibile in streaming direttamente da casa. “Un’opportunità esclusiva per esplorare il cinema del passato, scoprire tesori sconosciuti e rivivere grandi capolavori della storia della settima arte”, si legge sulla pagina Facebook della Cineteca dove è stata annunciata la notizia. Per poter accedere ai tanti contenuti presenti in archivio è sufficiente registrarsi gratuitamente al link: http://bit.ly/catalogo_archivio.

