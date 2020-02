Coronavirus, i meme sull’Amuchina impazzano sui social

ROMA – Scaffali dei supermercati vuoti, strade deserte, mascherine e disinfettanti a ruba. E’ lo scenario che da qualche giorno sta caratterizzando il Nord Italia, ma non solo. La psicosi da Coronavirus si sta infatti espandendo per tutta la penisola, e mentre si discute sull’utilità o meno di indossare le mascherine, tutti gli esperti sono concordi sul fatto che l’igiene delle mani sia fondamentale per evitare la trasmissione del virus. Cosi, mentre alcuni sperimentano ricette fatte in casa volte al risparmio, in molti si sono precipitati a comprare l’amuchina, noto disinfettante per le mani, facendo schizzare alle stelle il suo prezzo.

I MEME SULL’AMUCHINA

Per questo motivo il disinfettante è diventato il protagonista indiscusso di tanti meme che stanno impazzando sui social, volti a esorcizzare con una risata il panico da contagio. Ecco allora che portare una bottiglia di amuchina, al posto di un buon vino, diventa preferibile se invitati a cena a casa di amici, e che Paperone, visto il loro valore, ha deciso di sostituire le monete del suo tesoro con bottigliette di disinfettante, in cui fare il celebre bagno. Non mancano poi le citazione cinematografiche, da ‘Il signore degli anelli’, con Gollum che sceglie di fare dell’amuchina ‘il suo tesoro’, al pagliaccio protagonista dell’horror ‘It’ che attira i bambini nel tombino offrendo, al posto del palloncino rosso, una ricompensa molto più allettante di questi tempi.