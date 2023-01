ROMA – “Essere dipinto su molti giornali come quello delle armi o che odia la Russia incide anche a livello personale. La terza guerra mondiale inizierebbe qualora i carri armati arrivassero a Kiev e ai confini d’Europa. Chi dice qualcosa di diverso non conosce la storia. Il punto e’ che un Paese ha valicato i confini di un altro, non stiamo dando giudizi sul popolo russo. Esiste una coalizione internazionale che aiuta un paese aggredito”. Il ministro della Difesa Guido Crosetto questa sera a Spazio Europa nel convegno ‘Prospettive europee per una Difesa comune‘ ha voluto mettere un accento anche sull’aspetto personale legato al suo mandato in una fase storica per l’Europa senza precedenti dal secondo conflitto mondiale, ricordando che se anche la guerra finira’ presto, come auspicato, “le ferite rimarranno”.

Bisogna fare, questo l’invito, “passaggi epocali con leader che si prendano responsabilita’. Un leader e’ un pensiero, un’idea. Se non ce la facciamo ora abbiamo scelto una strada sbagliata”, ha concluso.

“DECRETO GIA’ DALLA PROSSIMA SETTIMANA” E SU SCUDO MAMBA NON RISPONDE

“Oggi per la prima volta posso dirvi che la prossima settimana potrebbe nascere il decreto e diventare operativo nelle settimane successive“, ha detto il ministro, a margine del convegno di questa sera.

E sull’incontro con l’omologo francese ha dichiarato: “C’è stata collaborazione totale su moltissimi argomenti: Ucraina, Mediterraneo allargato….” ma su quanto trapelato rispetto a un possibile accordo Italia-Francia sullo scudo antiaereo Samp/T chiamato Mamba da dare a Kiev ha ribadito: “Lo sapete, su questo non rispondiamo”.