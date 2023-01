Mammucari lascia Le Iene: l’annuncio in una nota di Mediaset

ROMA – Dopo i rumors su una presunta lite tra l’ideatore de Le Iene, Davide Parenti e Teo Mammucari, Mediaset ha diramato un comunicato ufficiale per mettere fine alle polemiche. L’assenza del presentatore nell’ultima puntata andata in onda martedì sera, infatti, non è passata inosservata tra i telespettatori del programma e la notizia della lite è stata presa praticamente per certa. Fino ad oggi. In una nota Mediaset ha fatto sapere che l’addio a Le Iene di Teo Mammucari in realtà era già previsto da tempo: “Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento”, è scritto.

Al fianco di Belen arriverà Max Angioni: “La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida”. La nota si chiude con i ringraziamenti a Teo Mammucari: “Mediaset ringrazia Mammucari per il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana, e augura buon proseguimento di lavoro a Max Angioni: l’attore ha debuttato alle Iene quest’anno e ha già dimostrato perfetta sintonia con il linguaggio e lo stile del programma”.

Nota o meno, il sospetto in parte rimane. A sembrare strano è il modo in cui Mammucari ha lasciato la conduzione: senza salutare i telespettatori.