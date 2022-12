Giorgetti visita il contingente della Gdf a Durazzo: “Vi ringrazio per la vostra dedizione”

ROMA – Il ministro Giancarlo Giorgetti, accompagnato dal comandante generale Giuseppe Zafarana ha fatto visita oggi al Nucleo di Frontiera Marittima della Guardia di Finanza a Durazzo. “Porto a voi,- ha detto Giorgetti ai militari- il mio personale saluto e l’augurio di trascorrere questi giorni di festa in serenità. Voglio anche ringraziarvi per l’amore, la dedizione e la professionalità che mettete tutti i giorni nel vostro lavoro, per le numerose iniziative di solidarietà e di supporto sanitario prestate nei confronti della popolazione che ci ospita”.



A Durazzo c’è una missione che da 25 anni vede impegnato il nucleo di finanzieri (dotati di 5 unità navali e di un elicottero) in missione internazionale di cooperazione con la polizia albanese per contrastare trafficanti illeciti via mare. I militari sono impegnati anche in attività di formazione e in operazioni umanitarie in favore della popolazione albanese.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it