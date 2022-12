Juventus, ecco i 5 nomi indicati da Exor per il nuovo Cda

ROMA – Inizia a prendere forma il nuovo cda della Juventus, in vista dell’Assemblea degli azionisti che si terrà, in sede ordinaria e in unica convocazione, il prossimo 18 gennaio. L’azionista EXOR N.V., titolare di una partecipazione pari al 63,8% del capitale sociale, ha depositato una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione: salvo eventuali cambi, Gianluca Ferrero – commercialista di fiducia della famiglia Agnelli-Elkann – dovrebbe essere nominato presidente, mentre Maurizio Scanavino sarà l’amministratore delegato. Nel Cda del dopo Agnelli-Nedved, ci sono anche anche Diego Pistone, Fioranna Vittoria Negri e Laura Cappiello. Queste ultime due, scrive la Juventus sul suo sito, “hanno attestato di qualificarsi quali amministratori indipendenti“.

