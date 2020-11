Mes, maggioranza spaccata. Il M5s ribadisce il ‘No’, il Pd attacca: “Approccio insostenibile”

ROMA – “Finché c’è il Movimento 5 Stelle in maggioranza il Mes non sarà usato. Sentiremo l’informativa di Gualtieri sulla riforma dello strumento in sede europea e faremo i nostri rilievi. Non consentiremo ipoteche sui nostri figli e non accetteremo operazioni di palazzo”. Così il M5s in un post su Facebook.

Dura la risposta degli alleati di governo del Partito Democratico, affidata al senatore dem Dario Stefano, presidente della commissione Politiche Ue di Palazzo Madama:”Non va mai bene affermare: finché ci siamo noi in maggioranza il Mes non verrà usato. È un approccio insostenibile, tanto piu in un momento delicato come quello che viviamo. Il M5S non ha ancora del tutto imparato cosa voglia dire stare in un governo di coalizione, dove vale il pensiero comune e non le bandiere ideologiche dei singoli”.