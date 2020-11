VIDEO | ‘Vacanze di Natale’, curiosità e aneddoti del film cult in un libro

ROMA – Esistono i film generazionali, quelli che in breve tempo non lasciano più tracce e quelli il cui valore si comprende solo parecchi lustri dopo.Uno di questi, almeno ‘da Trieste in giù’ è sicuramenteil primo di una saga infinita. Gianluca Cherubini, dopo ‘Siamo tutti compagni di Scuola’, ha continuato il filone delle celebrazioni Anni 80 conil suo nuovo libro in uscita oggi, che già dal titolo promette di svelare testimonianze, curiosità e aneddoti che si celano dietro tutti gli innumerevoli ‘evergreen’ del film.e tuttavia, avverte l’autore, “guai a chiamarlo cinepanettone”. Cherubini, per il suo lavoro, si è avvalso di collaborazioni d’eccellenza: dall’introduzione del produttore del film, Aurelio De Laurentiis, alla prefazione “” di Enrico Vanzina che ricorda la regia del fratello Carlo, fino ovviamente alle interviste dei protagonisti, Jerry Calà e Christian De Sica su tutti. Con una chicca: “Per i veri appassionati posso svelare che siamo riusciti a rintracciare persino,“. Dopo ‘Siamo tutti compagni di scuola’ , cult di Verdoniana memoria, “sono rimasto quindi negli Anni 80, tornando indietro di qualche anno- ha detto Cherubini durante una videointervista con l’agenzia Dire- per raccontare questo film da molti considerato leggendario”.Un ricordo nostalgico di una comicità per certi versi irripetibile e che non badava troppo al politically correct ma allo stesso tempo un prodotto che guarda al futuro e alle nuove tecnologie: “Ormai possiamo iniziare a parlare di libri interattivi, ‘E anche questo Natale…’ è uno di quelli- ha aggiunto lo scrittore-oltre alla celebre frase di Riccardo Garrone che ha dato il titolo al libro”. Un libro alla portata di tutti, economico, da oggi disponibile in tutte le librerie d’Italia oltre che sulle piattaforme on line e sul sito della casa editrice ‘Bibliotheka edizioni’. “: ideale in un periodo difficile come questo e un’ottima soluzione per i regali di Natale”,