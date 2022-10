Rihanna torna con una nuova canzone dopo sei anni di stop e un figlio

(Foto da Instagram di Rihanna)

ROMA – Sei anni un lungo stop e un figlio, Rihanna è pronta a tornare sul mercato con nuova musica. Questa volta sul serio, a dispetto dei rumors che – a intervalli regolari – sbucavano sul web. Esce questo venerdì un singolo che farà da colonna sonora al nuovo Black Panther, ‘Wakanda Forever’, il sequel del film Marvel che ha visto come protagonista nella prima parte il compianto Chadwick Boseman.

A lanciare la notizia sono stati i profili di Marvel Studios con un video teaser che si chiude con una “R” e la data “28.10.2022”. A confermare la notizia è stata la stessa Rihanna, rispondendo nei commenti con due emoji. “Black Panther: Wakanda Forever”, invece, sarà al cinema dal 9 novembre.

Si apre, così, un capitolo nuovo per Rihanna. Primo passo del come back il Superbowl 2023, che la vedrà assoluta protagonista all’Halftime Show in programma il 12 febbraio allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona.

PRESTO UN NUOVO DISCO?

La gioia dei fan, intanto, oggi è incontenibile, tanto che il nome di Rihanna è balzato nei trend di Twitter per il grande afflusso di commenti. Messaggi entusiasti di chi aspetta la popstar dalla fine dell’era di “Anti”, l’ultimo progetto discografico uscito nel 2016.

L’artista delle Barbados è stata in studio di registrazione più volte e finalmente il frutto di queste sessioni potrebbe avvicinarsi all’uscita. Il prossimo annuncio che si attende è, infatti, quello di un album. Chissà che la comunicazione non arrivi prima di quanto ci si aspetta.

