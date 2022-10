Velina Rossa: “Meloni abiura il fascismo? No, è la destra di sempre”

ROMA – Giorgia Meloni “non ha tradito i suoi ideali. Il suo discorso celebra con parole nuove i suoi vecchi amori: il fascismo, il duce e il resto…“. Velina Rossa non percepisce abiure nel discorso della leader di Fdi che alla Camera ha detto di “non provare simpatia per le dittatura, fascismo compreso”.

Il foglio di Pasquale Laurito non crede al ravvedimento. “Ci viene da ridere. Al più possiamo dire che i Fratelli d’Italia sono diventati all’apparenza più moderati per convenienza o perché hanno paura delle potenze occidentali. E’ solo per tornaconto personale, e ci meravigliamo se qualcuno ancora creda in un’evoluzione democratica da parte di questa maggioranza di questo governo. Il centrosinistra dovrebbe sapere che non è possibile nessun compromesso. E’ necessario schierarsi senza alcuna incertezza contro questo misfatto politico”.

