Da Angelucci a Zingaretti, ecco gli eletti con il proporzionale nel Lazio

Si va delineando il quadro degli eletti nel Lazio nei collegi assegnati con il proporzionale, 20 in tutto alla Camera (a cui aggiungere 14 attraverso l’uninominale) e 12 al Senato (più 6 con il sistema maggioritario). La lista ancora non è completa, a causa delle candidature di molti in più collegi, ma in ogni caso tra i nomi sicuri di entrare ci sono, alla Camera, per il Pd, Michela Di Biase, Claudio Mancini, Nicola Zingaretti, Matteo Orfini e Marianna Madia. Sempre a Montecitorio, ma per Fdi, andranno Francesco Lollobrigida e Massimo Milani, per il M5S Alfonso Colucci, Francesco Silvestri e Ilaria Fontana. Per il Terzo polo ci sarà Maria Elena Boschi, per Forza Italia Paolo Barelli, per Verdi-Sinistra Filiberto Zaratti e per la Lega Antonio Angelucci.

Al Senato FdI elegge Andrea De Priamo, Andrea Augello, Daniela Santanchè e Isabella Rauti. Il M5S Alessandra Maiorino e Stefano Patuanelli, mentre il Pd Bruno Astorre e Cecilia D’Elia. In Forza Italia Silvio Berlusconi farà spazio a Maurizio Gasparri. A questi nomi si sommeranno a breve quelli mancanti, non appena i candidati in più collegi plurinominali faranno la loro scelta, come nel caso di Patuanelli che risulta eletto anche in Campania, e dopo il necessario passo indietro di chi è stato eletto con il sistema uninominale.

