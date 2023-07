Incendi, il palermitano brucia ancora: canadair in azione a Bellolampo

PALERMO – Incendi ancora in atto nel Palermitano. Le squadre dei vigili del fuoco del comando di Palermo, supportate da squadre di Agrigento e Trapani, sono al lavoro per spegnere i roghi ancora attivi in località Cefalù, Alimena, Alimenusa, Altofonte, Piana degli Albanesi (zona Rebottone) e Palermo (via Messina Montagne). È ancora in corso l’incendio divampato nella discarica di Bellolampo, per il quale già della prime ore del mattino sta intervenendo un canadair.

La situazione al momento risulta in fase di miglioramento, invece, in località Monreale, San Martino, Capaci e Cinisi, dove gli incendi sono stati spenti, così come il rogo nella zona di Santa Maria di Gesù.

