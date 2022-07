Ultimo Stadi 2023, biglietti a ruba per le nuove date

ROMA – Aperta la vendita dei biglietti del nuovo tour di Ultimo, quattro date che vedranno tornare il cantautore romano negli stadi di Roma e Milano nel 2023. L’appuntamento è, rispettivamente, per il 7 e 8 luglio all’Olimpico, mentre il 17 e 18 luglio a San Siro. I biglietti sono disponibili da oggi su TicketOne.

ULTIMO STADI 2023, I BIGLIETTI

L’alta richiesta di biglietti ha causato un rallentamento su TicketOne, con attese di diversi minuti prima di poter completare l’acquisto. È consentito il cambio nominativo online su TicketOne e presso i Punti Vendita, non in cassa. Ogni utente potrà acquistare un massimo di 4 biglietti.

I biglietti hanno una fascia di prezzo a seconda dell’area scelta. Il primo anello rosso numerato a San Siro parte da 79,00 euro, mentre la Tribuna Monte Mario Gold dell’Olimpico da 79,00 euro. Niente offerta Vip Pack per i concerti, ma è disponibile il Prato Gold (già esaurito per le due date di San Siro). Il prezzo del Prato Gold all’Olimpico è di 59,00 euro. Ancora disponibili i biglietti per il Prato, sia a Roma che Milano, al prezzo di 39 euro.

