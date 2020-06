Bonus energetico ai cittadini della Val d’Agri in Basilicata

POTENZA – È stato approvato ieri a Viggiano, dalla Conferenza dei sindaci, il bando 2020 per il bonus energetico Val d’Agri relativo all’erogazione di un contributo a sostegno della spesa per il consumo di Gas Naturale e GPL ai cittadini dell’Alta Val d’Agri.

“Il bonus – e’ scritto in una nota stampa – sara’ leggermente inferiore a quello dell’anno precedente per via della riduzione degli introiti relativi al gas. In tal senso i Comuni per poter erogare ai cittadini la somma piu’ alta possibile, hanno deciso di cedere una quota del 10% sul 20% spettante a loro di diritto e compreso anche il 2% delle spese di funzionamento spettanti allo Sportello per lo sviluppo del Comune di Viggiano”.

La somma totale che sara’ distribuita ai cittadini e’ pari a 3 milioni e 306mila euro. La pubblicazione del bando avverra’ il 14 settembre e dal giorno 15 sara’ possibile quindi presentare le domande per ottenere il bonus per l’anno termico 2019-2020.