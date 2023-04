A Riccione la carica delle 100 aspiranti a ‘Donnavventura’ con mega party

RICCIONE- Tutte in fila per la selezione delle future viaggiatrici che gireranno il mondo nella prossima edizione di Donnavventura, per poi partecipare al mega party che trasformerà la serra del Giardino del mare di Riccione in un dancefloor a cielo aperto. Sono più 100 le aspiranti reporter del format televisivo che danno appuntamento al pubblico per sabato 29 aprile nella Perla verde della Riviera romagnola dove si svolge la selezione nazionale per individuare le protagoniste dei prossimi viaggi tutti al femminile. Ad accoglierle il giardino affacciato sull’Adriatico con le installazioni del classico villaggio di Donnavventura: un arco e degli igloo. Tra le protagoniste, oltre alle candidate, anche le “veterane” che si metteranno alla chitarra per un evento che dalle 18 vedrà la festa aperta alla città col giardino sul mare che poi si trasformerà poi in un inedito dancefloor a cielo aperto, coi dj Hara e Mario Rex.

